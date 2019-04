Theresa May będzie musiała ustąpić ze stanowiska premiera przed 23 maja? Twardogłowi torysi nie przestają spiskować

Fot. Getty

Choć Theresa May wygrała partyjne wotum nieufności zaledwie 4 miesiące temu, to w kuluarach aż huczy od pogłosek, że twardogłowi torysi znów spiskują przeciwko premier. I choć zgodnie z prawem następne głosowanie w sprawie wotum nieufności dla liderki Partii Konserwatywnej może się odbyć dopiero w grudniu 2019 r., to niektórzy torysi twierdzą, że partia znajdzie inny sposób, aby na dobre pozbyć się Theresy May.

Ostatnie głosowanie nad wotum nieufności, które miało miejsce 12 grudnia, Theresa May wygrała stosunkiem głosów 200 do 117. Jednak zaledwie cztery miesiące później znów głośno jest o tym, że parlamentarna Komisja 1922, która zrzesza polityków Partii Konserwatywnej niepełniących rządowych funkcji, ponownie zgłasza postulat odwołania May z funkcji szefowej partii.

Nie wiadomo jak na razie, jak twardogłowi torysi chcieliby usunąć premier May ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej, skoro prawo zezwala im na ponowne głosowanie nad wotum nieufności dopiero po upływie roku od poprzedniego głosowania. W kuluarach da się jednak słyszeć głosy, że wściekli na May torysi i na to znajdą jakiś sposób. - Jeśli zarząd partyjny chce się pozbyć lidera, to może to zrobić. Może zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba – powiedział z rozbrajającą szczerością na łamach „The Daily Telegraph” John Strafford odpowiedzialny za Campaign for Conservative Democracy.

Wiadomo już, że do fotela premiera przymierza się kilku polityków Partii Konserwatywnej. Wśród osób, które mogłyby zastąpić Theresę May na stanowisku premiera, największe szanse mają:

Michael Gove 4/1

Boris Johnson 4/1

Jeremy Hunt 8/1

Sajid Javid 9/1

Dominic Raab 10/1

Matt Hancock 12/1

Andrea Leadsom 16/1

Amber Rudd 25/1

Penny Mordaunt 33/1

Esther McVey 33/1

Gavin Williamson 50/1

Liz Truss 50/1

