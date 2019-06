"The Volunteer" - pod takim tytułem w UK ukaże się biografia Witolda Pileckiego

Fot: Wikimedia Commons/Penguin Books

W zbliżającym się tygodniu odbędzie się premiera anglojęzycznej biografii rotmistrza Witolda Pileckiego. Autorem książki Książka "The Volunteer: The True Story Of The Resistance Hero Who Infiltrated Auschwitz" jest Jack Fairweather.

Brytyjski pisarz przez trzy lata pracował nad książką poświęconą autorowi słynnych "Raportów Pileckiego" z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, będących pierwszym źródłem na temat Holokaustu na świecie. - Przeczytałem to i zrozumiałem, że tę historię trzeba opowiedzieć - skomentował Fairweather po zapoznaniu się z najdłuższym raportem Pileckiego z Auschwitz na antenie telewizji TVP Poland In.

- Badając historię Pileckiego zdałem sobie sprawę, jak trudno czasem zrozumieć cierpienie innych. Jemu w Auschwitz się to udało. Mam nadzieję, że jego historia zainspiruje ludzi tak, jak zainspirowała mnie - mówi Fairweather w wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego".

Książka ukaże się na rynkach anglojęzycznych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. Oprócz tego zostanie przełożona na wiele innych języków - między innymi na holenderski, hiszpański, portugalski, czeski oraz litewski. Przekład polski zostanie wydany przez krakowski Instytut Wydawniczy ZNAK w styczniu 2020 roku.

Fairweather jest dziennikarzem, był korespondentem wojennym w Iraku i Afganistanie, napisał książki "The Good War" i "The War of Choice". Jego "The Volunteer" ukaże się nakładem Penguin Books.

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej. W historii zapisał się, jako więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika