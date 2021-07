„The Prince" – Animowana komedia o brytyjskiej rodzinie królewskiej wzbudza skrajne emocje [WIDEO]

Fot. Getty

W dniu wczorajszym premierę miała animowana komedia o brytyjskiej rodzinie królewskiej „The Prince”. Ta amerykańska produkcja już wzbudziła masę kontrowersji.

„The Prince” to najnowsza produkcja HBO MAX, której głównym bohaterem jest... książę George. To wokół niego skoncentrowane są główne wątki animowanego serialu i to on, zachowując się jak człowiek dorosły, rządzi pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Twórcą scenariusza animacji jest Gary Janetti – znany z satyrycznego serialu "Family Guy" i sitcomu "Will&Grace". Z kolei głos poszczególnym postaciom w „The Prince” podkładają uznani na świecie aktorzy. Jeśli chodzi o księcia George'a, to tu za dubbing odpowiedzialny jest sam Gary Janetti, głos księżniczce Charlotte podkłada Sophie Turner, głos księżnej Kate - Lucy Punch, głos księciu Williamowi - Iwan Rheon, głos księciu Harry'emu - Orlando Bloom, głos księciu Filipa oraz księciu Karolowi - Tom Hollander, a głos Meghan Markle - Condola Rashad.

Kpiny z brytyjskiej rodziny królewskiej nie wszystkim się podobają

Trailer oraz pierwszy odcinek serialu pokazał, że twórcy nie zamierzali oszczędzać członków rodziny królewskiej. Już na wstępie zakpiono m.in. z księcia Harry'ego, który w serialu nie zna słowa „mieszkanie” (zawsze mieszkał w pałacach i nie rozumie koncepcji zwykłego mieszkania, jakby nie było ono duże w Los Angeles, gdzie mieszka obecnie z Meghan Markle i dwójką dzieci). Z kolei książę George pozwala sobie na przykład na obcesowe traktowanie służących, mówiąc: „przepraszam, czy macie jakąkolwiek herbatę, która nie smakuje jak szcz***”?

Serial, na który od dawna czekało wielu ludzi na całym świecie, w tym fanów niewybrednego humoru autorstwa Gary'ego Janettiego, oburzył jednak sporą część Brytyjczyków – naturalnie przywiązanych do rodziny królewskiej. Krytyka dotyczy przede wszystkim „wzięcia na warsztat” dzieci księżnej Kate i księcia Williama, co wielu poddanych królowej Elżbiety II uważa za oburzające. „To jest po prostu żart. Nie wierzę, kto dał na to pieniądze. Bojkotujmy ten serial, to nie będzie więcej sezonów" – zaznaczyła w sieci jedna z oburzonych Brytyjek.