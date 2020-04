"The Guardian": Wyciekły dokumenty, z których wynika, że rząd UK WCZEŚNIEJ WIEDZIAŁ o zagrożeniu pandemią

Jeszcze w zeszłym roku brytyjskiemu rządowi został przedstawiony dokument, w którym naukowcy ostrzegali przez pandemią i radzili masowo gromadzić środki PPE oraz opracować niezbędne plany działania. Dlaczego władze w UK nie posłuchały?

Dziennikarze "Guardiana" dotarli do raportu przygotowanego przez doradcę naukowego rządu, Sir Patricka Vallance'a, w którym ostrzegano przed potencjalnym zagrożeniem pandemią spowodowaną przez wirusa. Członkowie rządu jeszcze w 2019 roku zostali przygotowani na czarny scenariusz, który, jak się później okazało, w 2020 roku stał się faktem. Boris Johnson i inni ministrowie byli ostrzegani przed katastrofalnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi epidemii na niespotyką dotąd skalę. Poradzono im przygotowane solidnego planu na taki wypadek, ostrzegając, że nawet łagodna w przebiegu pandemia może kosztować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich.

Dokument liczący sobie 600 stron przygotowany przez National Security Risk Assessment (NSRA) został asygnowany nie tylko przez Sir Patricka Vallance'a, głównego doradcę naukowego rządu, ale także starszego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego, który podlega samemu premierowi.

Wśród zaleceń, które zostały w nim zawarte, pojawiają się między innymi propozycje masowego zakupu środków ochrony osobistej, opracowania planów zarządzania gwałtownym wzrostem liczby zgonów i przygotowania się do repatriacji obywateli brytyjskich, którzy utknęli za granicą - w zasadzie to wszystko, co Wielka Brytania robi właśnie teraz!

Jak czytamy na łamach "The Guardian" jeszcze we wczesnych fazach rozwoju pandemii rząd Borisa Johnsona miał wrócić do tego dokumentu, ale nie wdrożył jego założeń w życie. Wydaje się, że wówczas, kiedy premier mówił o poleganie na "herd immunity" nie było jeszcze za późno, aby realizować poszczególne punkty tego planu. Według brytyjskich mediów temat ten "wypłynął" kolejny raz właśnie teraz, gdy liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zbliża się do 20 000.

Według źródeł rządowych, na jakie powołuje się "Guardian" najwyżsi rangą politycy w UK w swojej ignorancji mieli po prostu kompletnie zignorować to zagrożenie, choć dosłownie pod nosem mieli naukowe opracowanie, żeby tego nie robić i być gotowym na taką właśnie ewentualność.

W odpowiedzi na zarzuty żurnalistów rzecznik rządu stwierdził, że mamy do czynienia z pandemią, która jest "bezprecedensowym wydarzeniem o globalnej skali", a władze "podjęły właściwe kroki w odpowiednim czasie, aby ją zwalczać, kierując się przy tym zawsze najlepszymi ustaleniami naukowymi."