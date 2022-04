TfL ostrzega przed sporymi utrudnieniami w podróżowaniu metrem w Święta Wielkanocne. Które odcinki i kiedy będą zamknięte?

Fot. Getty

Mieszkańcy Londynu będą musieli uzbroić się w cierpliwość w trakcie Świąt Wielkanocnych. Transport for London zapowiedział właśnie zamknięcia linii metra na różnych odcinkach w trakcie całego długiego weekendu.

To nie będzie łatwy okres dla osób, które będą chciały podróżować metrem po Londynie w trakcie Świąt Wielkanocnych. Transport for London zapowiedział właśnie spore utrudnienia przez cały długi weekend. Poniżej prezentujemy Wam, które odcinki i na jak długo zostaną wyłączone z ruchu.

Pociągi Piccadilly Line nie będą kursowały na i z lotniska Heathrow przez cały weekend wielkanocny;

Duża część środkowego odcinka Northern Line zostanie zamknięta w Wielki Piątek (15 kwietnia) i Wielką Sobotę (16 kwietnia), wliczając w to nowe odgałęzienie do Battersea Power Station. Funkcjonować będą pociągi jadące z i do Charing Cross, a w południowej części linii – pociągi kursujące pomiędzy stacjami Stockwell i Morden;

Hammersmith & City Line będzie wyłączona na całej długości przez cały okres świąteczny z uwagi na potrzebę wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych.

Częściowe zamknięcie metra nastąpi już w najbliższy weekend, 9-10 kwietnia. Pociągi Bakerloo Line nie będą kursowały na północ od Queen's Park, a pociągi London Overground - między stacjami Euston i Watford Junction;

Piccadilly Line będzie zamknięta między stacjami Acton Town i Heathrow, a także między Rayners Lane i Uxbridge od Wielkiego Piątku 15 kwietnia do Poniedziałku Wielkanocnego 18 kwietnia. Ma to umożliwić inżynierom położenie nowych torów i zamontowanie systemu odwadniającego w ramach modernizacji Piccadilly Line Upgrade;

District Line zostanie zamknięta między Turnham Green i Richmond w Niedzielę Wielkanocną, aby umożliwić Network Rail przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Londyńczycy powoli wracają do podróżowania metrem

Transport for London poinformowało, że większość linii metra będzie w Londynie otwarta w Wielkanoc, ale pasażerowie powinni sprawdzić szczegóły przed każdą podróżą. Liczba mieszkańców Londynu podróżujących metrem w dni powszednie osiągnęła 67 proc. poziomu sprzed pandemii, a w weekendy jest już na poziomie 81 proc. normy (84 proc., jeśli chodzi o autobusy). - Zachęcam klientów do sprawdzenia informacji przed podróżą, ponieważ kilka linii będzie wyłączonych z funkcjonowania, choć większość sieci transportu publicznego pozostanie otwarta w weekend wielkanocny, co oznacza, że ludzie będą mogli cieszyć się wszystkim, co stolica ma do zaoferowania – zaznaczył Andy Lord, dyrektor operacyjny TfL.