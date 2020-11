Testowana szczepionka na koronawirusa ma 90% skuteczności. Będzie dostępna przed Bożym Narodzeniem?

Fot. Getty

Premier i zastępca dyrektora medycznego Anglii poinformowali na poniedziałkowej konferencji prasowej, że naukowcy opracowujący szczepionkę na koronawirusa osiągnęli „znaczący przełom”. Kiedy szczepionka może być gotowa?

W poniedziałek 9 listopada firmy farmaceutyczne Pfizer i BioNTech opublikowały pozytywne wyniki dotyczące skuteczności potencjalnej szczepionki na koronawirusa. Wyniki pochodzą z III fazy badań i wskazują, że testowana szczepionka jest w ponad 90% skuteczna w zapobieganiu zakażenia wśród uczestników badań.

Ostrożny optymizm Borisa Johnsona

O tej dobrej wiadomości poinformował sam premier UK podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Boris Johnson powiedział, że naukowcy osiągnęli „znaczący przełom” w badaniach nad potencjalnym antidotum na COVID-19. Co jednak znamienne, premier był dość ostrożny w swoim entuzjazmie, zaznaczając, że przed nami „jeszcze długa droga, zanim uda nam się to pokonać” i „absolutnie nie możemy polegać na tych wiadomościach jak na rozwiązaniu”. Johnson podkreślił, że szczepionka wciąż jeszcze nie jest do końca przetestowana, dlatego „największym błędem, jaki możemy teraz popełnić, jest złagodzenie naszej determinacji” i zarzucenie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Boris Johnson ogłasza znaczące postępy w badaniach na szczepionką na koronawirusa. ZOBACZ WIDEO:

Rzecznik rządu poinformował, że rząd pozyskał już 40 milionów dawek testowanej szczepionki. Jednocześnie przedstawiciel gabinetu premier również zaapelował o ostrożny optymizm, podkreślając:

„Chociaż optymistycznie patrzymy na ten przełom, musimy pamiętać, że nie ma żadnych gwarancji. Po opublikowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa dowiemy się, czy szczepionka spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i skuteczności, i dopiero wtedy organ regulacyjny leków będzie mógł rozważyć, czy można ją udostępnić społeczeństwu. Po zatwierdzeniu NHS będzie gotowy do rozpoczęcia programu szczepień dla osób najbardziej zagrożonych (…) zanim zostanie wprowadzony na szerszą skalę”.

Kiedy szczepionka na koronawirusa może być dostępna w UK?

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej większy entuzjazm zaprezentował Prof. Jonathan Van-Tam, zastępca dyrektora medycznego Anglii, który zasugerował, że jest szansa, że szczepionka będzie gotowa już przed tegorocznym Bożym Narodzeniem - choć nadal trudno powiedzieć, na ile duża jest to szansa. Rządowy doradca powiedział, że opublikowane wyniki badań firm farmaceutycznych Pfizer i BioNTech są „bardzo ekscytujące”, jednak ostrzegł, że żadna szczepionka nie pojawi się wystarczająco wcześnie, aby powstrzymać znaczne ograniczenia życia publicznego, których doświadczamy z powodu drugiej fali epidemii.

„Mam nadzieję (…) ale nie jestem jeszcze pewien, czy przed Bożym Narodzeniem będziemy mogli zobaczyć szczepionkę”. Prof. Van-Tam zaznaczył, że obecnie prowadzone są równoległe badania nad innymi potencjalnymi szczepionkami na koronawirusa.