Test na koronawirusa za £2 dający wynik w 5 minut? Firma w UK twierdzi, że opracowała właśnie taki test

Fot. Getty

Obecnie na wynik testu na obecność koronawirusa, dający wiarygodny rezultat, trzeba czekać przynajmniej 48 godzin. Tymczasem właściciel jedne z firm na Wyspach twierdzi, że jego zespół opracował rzetelny test na SARS-CoV-2, który daje wynik w 5 minut. Test kosztowałby też zaledwie...£2.

Doniesienia o nowych testach na koronawirusa zawsze trzeba traktować z pewną rezerwą, ponieważ nie wszystkie te doniesienia są dobrze zweryfikowane. Ale, jak ustalił „Hull Live”, firma biotechnologiczna Biocel Analytics, opracowała właśnie nowy test na obecność SARS-CoV-2. Test ma identyfikować i badać skład substancji chemicznych w ciele człowieka przy pomocy spektroskopii w podczerwieni. W celu wykonania testu od pacjentów pobierany byłby standardowy wymaz z gardła. Specjalny algorytm potrzebny do przeprowadzenia testu został opracowany przez zespół po kierownictwem profesora Maneesha Singha.

- To solidna nowa technika. Nie dążymy do żadnych zysków, chodzi nam o dokonanie przełomu naukowego. Mamy poważny kryzys. Został on przyrównany do wojny, a w trakcie wojny to właśnie technologia wysuwa się na czoło, a ludzie muszą pracować szybciej. Rząd nie musi tego przyjąć, ale my chcemy po prostu być w stanie zaoferować mu potencjalne rozwiązanie do rozważenia – powiedział Maneesh Singh, pracujący do niedawna w NHS jako położnik. - Jesteśmy tutaj po to, aby naprawdę pomóc naszym kolegom, dlatego chcemy to rozwinąć tak szybko, jak to tylko możliwe. Covid-19 pojawił się nagle, ale uwierzyliśmy, że możemy coś zrobić, by coś zmienić i postanowiliśmy to zrobić z pełnym zaangażowaniem. Poczuliśmy, że musimy spróbować. Nie jestem typem, który byłby w stanie odpoczywać w trakcie kryzysu, lubię przejmować kontrolę – dodał Singh.