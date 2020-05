Test na koronawirusa dla każdego z objawami - Matt Hancock ogłasza program NHS Test and Trace

Podczas rządowego briefingu na Downing Street 10 minister zdrowia Matt Hancock zapowiedział, że każda osoba na Wyspach, u której występują objawy wskazujące na zakażenie się koronawirusem ma zostać przetestowana na obecność Sars-CoV-2. Będą to działania w ramach programu NHS Test and Trace.

Szef brytyjskiego resortu zdrowia ogłosił, że ostatnie wysiłki rządu na rzecz przyspieszenia testowania na obecność koronawirusa oznaczają, że "każda pojedyncza osoba" z objawami charakterystycznymi dla Sars-CoV-2 zostanie przebadana pod tym kątem. "Od jutra rozszerzamy uprawnienia potrzebne do przeprowadzenia testów tak, aby obejmowały one większą liczbę osób" - zapowiadał Hancock.

NA CZYM POLEGA PROGRAM NHS TEST AND TRACE?

"Teraz każda osoba, która ma objawy koronawirusa, bez względu na swój wiek będzie mogła zostać przebadana" - mówił na wczorajszej konferencji Matt Hancock. Członek rządu zaznaczył również, że możliwości testowania w UK znacznie wzrosły. Oficjalnie NHS England będzie w stanie przeprowadzać nawet do 161 tysięcy testów w ciągu jednego dnia.

Po raz pierwszy brytyjski minister zdrowia przemawiał z nowym sloganem umieszczonym na mównicy, z której zwraca się do reporterów i mieszkańców Wysp. Brytyjczycy wchodzą w kolejny etap walki z pandemią pod hasłem "NHS Test and Trace". Co to oznacza? Otóż program ten będzie początkiem odchodzenia od powszechnego lockdownu obowiązującego w całym kraju na rzecz "indywidualnych izolacji", dla osób, które miały kontakt z zakażonymi koronawirusem, a także "działaniami lokalnymi, w których konieczne jest "szybkie reagowanie na wzrost zachorowań".

CZY TESTY NA KORONAWIRUSA BĘDĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO W UK?

"Wszyscy musimy postępować zgodnie z wytycznymi NHS Test and Trace" - kontynuował Hancock. "W ten sposób kontrolujemy wirusa, chronimy NHS i ratujemy życie. Jeśli zauważysz u siebie symptomy koronawirusa to musisz zrobić test. Jeśli NHS uzna, że powinieneś poddać się izolacji to musisz tak zrobić. To twój obywatelski obowiązek, aby unikać dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i nie przyczyniać się do jego dalszego rozwoju".

Program NHS Test and Trace już wystartował - obowiązuje od dziś, od godziny 9:00. Hancock zaznaczył, że przestrzeganie programu będzie dobrowolne "na początku", ale z czasem rząd może podjąć decyzję o wprowadzeniu obowiązkowego przestrzegania nowych obostrzeń.