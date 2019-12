Test "Life in the UK" zakłamuje historię II Wojny Światowej i udział Polaków w walce z Niemcami

W książce przygotowującej do testu na brytyjskie obywatelstwo znalazło się pytanie, którym niemal każdy obcokrajowiec, a Polak przede wszystkim, może poczuć się urażony. O co chodzi?

Przygotowująca się do testu "Life in the UK" Polka na Facebooku podzieliła się zdjęciem z książki, z której się uczy w ramach przygotowań do testu na obywatelstwo. Znana w Wielkiej Brytanii zoolog, która wykłada na University of Reading, zwróciła uwagę na jedno z pytań związane z historią i dziejami II Wojny Światowej budzące duże kontrowersje - nie tylko wśród Polaków!

Gorący temat: Ile zarabia się w Polsce? GUS opublikował najnowszy raport, po którym już nie zechcecie wracać do kraju

Zobaczcie o co chodzi:

"Imperium Brytyjskie aż do momentu inwazji ZSRR walczyło przeciwko Nazistom niemal całkiem samotnie. Prawda czy fałsz?" - tak w przekładzie na język polski brzmi rzeczone pytanie. Polka dodaje, że "ton tego pytania jest niezwykle rażący, by powiedzieć eufemistycznie" w komentarzu na FB. Rzecz jasna projektowana odpowiedź w teście to "PRAWDA", co nie do końca stoi w zgodzie z prawdą historyczną. Autorzy testu całkowicie zapomnieli o Polakach i innych nacjach europejskich stawiających opór hitlerowskim Niemcom już od września 1939 roku.

Rzecz jasna w tym przypadku kluczowe jest sformułowanie "almost alone". Jak wiadomo w niema każdym przypadku słówko "prawie" robi znaczącą różnice, ale nie zmienia to faktu, że z tonu postawionego pytania wynika, że to heroiczni Brytyjczycy stawiali bohatersko opór III Rzeszy, kiedy reszta Europy się tylko przeglądała...

>> CHCESZ POZOSTAĆ W UK? POBIERZ PORADNIK DOTYCZĄCY APLIKACJI SETTLED STATUS TUTAJ <<

Pod postem opublikowanym przez Polkę nie brakowało głosów oburzenia i, co ciekawie, nie należały one do Polaków. Sami Brytyjczycy zwracali uwagę na "kłopotliwość" takiego sformułowania. Cóż, nie jest to pierwszy raz, kiedy Zjednoczone Królestwo próbuje w nieco lepszym świetle pokazać swoją historię...