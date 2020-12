Tesco wprowadza limity zakupowe. Jakich produktów dotyczą ograniczenia?

Fot. Getty

Tesco ogłosiło, że będzie racjonować niektóre produkty tuż przed Bożym Narodzeniem. Supermarket obawia się, że przez paniczne zakupy mieszkańców UK na półkach zabraknie podstawowych artykułów gospodarstwa domowego.

Z powodu nagłego zwrotu wydarzeń związanych zarówno z pandemią, jak i Brexitem - zamykanie granic Europy przed Wielką Brytanią z obawy przed nowym szczepem koronawirusa, a także niepewność dotycząca Brexitu i tego, co przyniesie nowy rok - wielu mieszkańców UK zaczęło gromadzić zapasy, robiąc gigantyczne zakupy w supermarketach w UK tuż przed świętami. Motywy są różne, jednak problem stał się na tyle zauważalny i niepokojący, że Tesco ogłosiło wprowadzenie dodatkowych ograniczeń zakupowych w obawie przed pustoszejącymi półkami sklepowymi.

Jakich produktów dotyczy limit zakupów w Tesco?

Sieć apeluje do klientów, by nie wpadali w niepotrzebną panikę i robili zakupy normalnie: „Mamy dobry stan magazynowy, więc rób zakupy tak, jak zwykle, aby każdy mógł dostać to, czego potrzebuje” - powiedział dyrektor generalny Tesco Jason Tarry, cytowany przez The Intependent. Tarry oficjalnie potwierdził wstępne medialne doniesienia, że sieć supermarketów wprowadzi „tymczasowe limity zakupowe” dotyczące podstawowych artykułów, „aby pomóc wszystkim klientom uzyskać dostęp do tych produktów”.

Tym razem limit zakupów w Tesco obejmie podstawowe artykuły spożywcze i higieniczne, takie jak: jajka, ryż, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, mąka, makaron, chusteczki dla niemowląt oraz chusteczki antybakteryjne. Tych produktów dotyczy limit trzech sztuk na jedną osobę.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz w tym roku, gdy Tesco wprowadza limity na zakup konkretnych towarów. Na początku pandemii jednym z najsłynniejszych ograniczeń był limit rolek papieru toaletowego na jedną osobę.