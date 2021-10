Tesco testuje nowy sposób na walkę z PLAGĄ kradzieży alkoholu

Fot: Wikimedia Commons

Sieć Tesco testuje możliwość wprowadzenia dodatkowych barierek ochronnych przy stoiskach z alkoholem. Ma to zapobiec licznym kradzieżom napojów wyskokowych, do których dochodzi w godzinach nocnych.

Specjalne barierki są obecnie testowane w jednym ze sklepów pod szyldem Tesco w Birmingham. Powodem ich wprowadzenia są liczne przypadki kradzieży alkoholu, do których dochodzi szczególnie w nocy. W Tesco Extra w Sutton Coldfield stoisko z napojami wyskokowymi został "otoczone" przez specjalny system barierek. Są one zaprogramowane w taki sposób, aby otwierały się, gdy zbliża się do nich klient, ale można je również zablokować, aby uniemożliwiły opuszczenie tego stoiska. Jeśli pracownik zauważy, że dochodzi do kradzieży, to będzie mógł "unieruchomić" złodzieja i uniemożliwić mu ucieczkę. Jednocześnie, wzrośnie jego bezpieczeństwie, bo nie będzie musiał sam, osobiście zatrzymywać osoby, która kradnie, co samo w sobie jest dość ryzykowane i pracownicy mogą uznać, że nie warto szafować swoim zdrowiem w takim przypadku.

Jak zapobiec kradzieżom napojów wyskokowych?

Takie rozwiązanie ma sprawić, że pracownicy marketu będą bardziej bezpieczni, szczególnie ci, którzy pracują na nocne zmiany. Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, może zostać wprowadzone w innych marketach Tesco na terenie UK.

Jak czytamy na łamach portalu "The Daily Mirror" jeden z pracowników sklepu miał powiedzieć, iż "to dość ekstremalna metoda ograniczania kradzieży, ale bardzo skuteczna. "Te barierki są ponurym znakiem czasu, ale zaoszczędzą Tesco fortunę" - zaznaczał. Oficjalnie, rzecznik trzeciej największej sieci retail nie wydał żadnego komentarza w tej sprawie.

Sieć Tesco testuje nowe rozwiązanie

Przypomnijmy, w minionym tygodniu pisaliśmy o sklepie Tesco, w którym paragony klientów wychodzących ze sklepu będą kontrolowane. Pracownicy będą upewniać się, że klienci zapłacili za swoje zakupy. Zarząd sklepu uznał, że właśnie w ten sposób można zapobiec różnym antyspołecznym zachowaniom, w tym zwłaszcza kradzieżom w sklepie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tekście: "W tym mieście w UK pracownicy Tesco będą sprawdzać paragony klientów przy wyjściu ze sklepu. Ma to zapobiec kradzieżom".