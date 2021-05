Tesco testuje nową usługę „Whoosh”. Klienci mają otrzymywać zakupy w ciągu zaledwie jednej godziny!

To możliwe - Tesco testuje nową usługę

Tesco testuje usługę szybkiej dostawy zakupów „Whoosh”. Dzięki usłudze klient może liczyć na to, że produkty kupione przez niego online pojawią się na progu jego domu w ciągu zaledwie jednej godziny!

Nowa usługa jest testowana w regionie Midlands, ale Tesco nie wyklucza, że programem pilotażowym zostaną już wkrótce objęte także inne części UK. W nowej usłudze szybkich dostaw „Whoosh” chodzi o to, by kupione przez klienta produkty – czy to za pomocą aplikacji, czy na stronie Tesco.com – pojawiły się w jego domu w ciągu zaledwie jednej godziny. Usługa ekspresowej dostawy ma być realizowana, w zależności od wielkości zakupów, albo przez kuriera rowerowego, albo przez kuriera poruszającego się na motorze lub samochodem. Opłata za usługę „Whoosh” ma wynieść £5 (o 50 p więcej, niż w przypadku zwyczajnych dostaw zakupów zrobionych online) i może być o £2 wyższa, jeśli całkowity koszt zakupów nie przekroczy £15.

Covid-19 zmienił podejście do zakupów

Wszystko wskazuje na to, że Covid-19 na stałe zmieni nawyki zakupowe części z nas. Testowana przez Tesco, nowa usługa, to kolejny krok na drodze usprawnienia zakupów robionych online, do których część z nas bardzo w trakcie pandemii się przyzwyczaiła. Na zwiększone zainteresowanie zakupami online reaguje zresztą nie tylko Tesco, ale też i inne sieci supermarketów, w tym Morrisons, Aldi, Sainsbury’s i Co-op. Wszystkie sieci mają już w ofercie robienie zakupów online i dowóz ich choćby przez kurierów Deliveroo lub Uber Eats.