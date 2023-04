Tesco rozpoczęło "wojnę" z supermarketami? Obniżka ceny tego produktu może zapoczątkować pożądany spadek inflacji

Supermarket Tesco zapowiedział obniżkę ceny 4-pintowej butelki mleka z £1,65 do £1,55. Eksperci mówią wprost – to może oznaczać początek wojny supermarketów o klienta, skutkującej widocznym spadkiem cen żywności i napojów.

Tesco obniża cenę podstawowego produktu spożywczego

Informacja o obniżce ceny mleka może się wydawać niektórym niezbyt ważna, ale prawda jest taka, że Tesco zdecydowało się na ten ruch po raz pierwszy od maja 2020 roku. Gigant spożywczego handlu detalicznego poinformował 13 kwietnia, że obniży cenę pinty mleka o 5 p – do 90 p za butelkę, cenę 2-pintowej butelki do poziomu £1,25, a cenę 4-pintowej butelki mleka z £1,65 do £1,55. W uzasadnieniu tego ruchu Tesco poinformowało, że koszty hurtowe mleka spadły, dlatego supermarket postanowił „przerzucić tę obniżkę na klientów” i ulżyć im tym samym w kryzysie kosztów życia.







W rozmowie z BBC prezes Tesco na Wielką Brytanię i Irlandię Jason Tarry powiedział, że obniżki cen mleka w sklepach „nie wpłynie” na cenę, jaką supermarket płaci za mleko rolnikom. - W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy pewną deflację cen mleka w obrębie całego rynku i chcemy skorzystać z okazji, aby podzielić się tą obniżką z klientami – powiedział.

Ruch Tesco rozpocznie walkę cenową o klienta?

Od lutego 2022 roku cena mleka wzrosła średnio o 43 proc. Podobnie stało się też z innymi podstawowymi produktami spożywczymi takimi jak ser czy jajka, a wpływ na to miał zarówno powrót gospodarki na normalne tory po pandemii, jak i, w tym wypadku przede wszystkim, wybuch w wojny w Ukrainie i gwałtowny wzrost nośników energii.

W ślad za obniżką ceny mleka przez Tesco, taki sam ruch niemal natychmiast zrobił supermarket Sainsbury's, co dla wielu ekspertów jest sygnałem rozpoczęcia właśnie wojny cenowej pomiędzy supermarketami. Szef analiz inwestycyjnych w AJ Bell Laith Khalaf powiedział na przykład na łamach BBC, że chociaż obniżka ceny dotyczyła tylko jednego produktu, to decyzja Tesco może stanowić dla konsumentów „światełko na końcu inflacyjnego tunelu”. - To pokazuje, że że wysoce konkurencyjny sektor supermarketów w Wielkiej Brytanii nie zamierza zwyczajnie mnożyć zysków, gdy spadają koszty hurtowe, ponieważ zawsze tam gdzieś jest konkurent, który tylko czeka, by zrobić jakąś obniżkę – zaznaczył ekspert.

Jednocześnie jednak Tesco poinformowało, że „zablokuje” ceny ponad 1000 podstawowych produktów do 5 lipca, takich jak herbata Yorkshire i frytki.

Ile mleko kosztuje obecnie w największych sieciach w UK?

Poniżej pokazujemy, ile 4-pintowa butelka mleka kosztuje obecnie w największych sieciach sklepów w Wielkiej Brytanii:

Sainsbury's - £1,55

Tesco - £1,55

Asda -£1,65

Aldi - £1,65

Waitrose - £1,70

Iceland - £1,65

Gdzie najtaniej robić zakupy w UK?

Być może ruch Tesco i innych supermarketów w zakresie obniżania cen wynika z tego, że od dawna wcale się są one najtańszymi miejscami do robienia zakupów spożywczych w Wielkiej Brytanii. Palma pierwszeństwa należy się tu dwóm niemieckim dyskontom – Aldi i Lidlowi. W ostatnim zestawieniu najtańszych supermarketów i dyskontów za miesiąc marzec, Aldi zajęło pierwsze miejsce, Lidl – drugie miejsce, a Tesco dopiero miejsce czwarte. Standardowy koszyk 41 najbardziej podstawowych artykułów spożywczych kosztował w Aldi £72,54, w Lidlu - £72,79, a w Tesco - £81,58.

Oto pełne zestawienie Which? za marzec 2023 roku:

Aldi 72,54

Lidl 72,79

Sainsbury's 80,27

Tesco 81,58

Asda 81,88

Morrisons 83,63

Ocado 88,03

Waitrose 92,55

Supermarkety mogą się bardziej postarać, jeśli chodzi o obniżkę cen?

Niedawno eksperci Which? zasugerowali, że duże brytyjskie supermarkety nie robią wystarczająco dużo, aby wesprzeć swoich klientów podczas kryzysu związanego z kosztami życia. Niedrogie, podstawowe produkty spożywcze, nie tylko powinny być dostępne we wszystkich oddziałach sieci, w tym w mniejszych sklepach ogólnospożywczych, ale też powinny być one porządnie opatrzone cenami jednostkowymi, by klienci mogli w łatwy sposób ustalić najlepszą cenę do jakości. - Wiemy, że ludzie cierpią z powodu najgorszego kryzysu kosztów utrzymania od dziesięcioleci, a ceny żywności i napojów gwałtownie wzrosły bez względu na to, gdzie robimy zakupy. Jednak nasza comiesięczna analiza [cen] w supermarketach pokazuje, że można zaoszczędzić 20 funtów na koszyku codziennych artykułów spożywczych w najtańszym supermarkecie w porównaniu z najdroższym – mówił ostatnio Ele Clark, redaktor ds. sprzedaży detalicznej Which?

