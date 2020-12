TESCO robi zapasy żywności na wypadek twardego Brexitu. Supermarket ostrzega też przed znaczącym wzrostem cen od 1 stycznia 2021 r.

Fot. Getty

Prezes Tesco John Allan zabrał głos w sprawie wiszących na włosku negocjacji nad przyszłą umową handlową między UK i UE, i poinformował, że sieć robi zapasy żywności z dłuższą data ważności, by poradzić sobie na wypadek twardego Brexitu. Biznesmen przestrzegł także konsumentów przed znaczącym wzrostem cen w razie niepodpisania w najbliższych dniach umowy handlowej przez Komisję Europejską i rząd Wielkiej Brytanii.

John Allan postanowił nie owijać w bawełnę i poinformował klientów Tesco, że sieć robi zapasy na wypadek twardego Brexitu. Chodzi o żywność z długą datą ważności, którą można przez jakiś czas bezpiecznie przechowywać w magazynach. Jednocześnie Allan zaznaczył, że brak umowy handlowej i przejście z dniem 1 stycznia 2021 r. na handel z państwami UE na zasadach WTO (Światowej Organizacji Handlu) będzie oznaczał znaczny wzrost cen niektórych produktów (np. nawet 40-proc. wzrost cen włoskich i francuskich serów). - Tesco przygotowuje się na najgorszy scenariusz, jakim jest No Deal, starając się zgromadzić w magazynach lub u dostawców, i na ile jest to możliwe, odpowiednią ilość produktów o długim okresie do spożycia. Staramy się zminimalizować ryzyko zatrzymania naszej żywności w miejscu prawdopodobnie najbardziej problematycznym, czyli w Dover. Możemy też mieć niedobory świeżej żywności, szczególnie świeżej żywności o krótkim okresie przydatności do spożycia. Myślę, że będzie to miało miejsce tylko przez ograniczony czas, miesiąc lub dwa, zanim wrócimy do normalności. Ale przez pewien czas wybór [produktów] może być nieco ograniczony – zaznaczył prezes Tesco.

Brexit nie taki straszny

Na słowa Johna Allana szybko zareagował minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który wprost zaapelował do prezesa Tesco, by ten nie szerzył niepotrzebnej według niego paniki. - Straszliwe historie o pustych półkach to absolutny nonsens – zaznaczył minister. A dodatkowo zaprzeczył, jakoby realny był wzrost cen żywności od 1 stycznia o 5 proc., twierdząc, że Wielka Brytania sprowadza z krajów UE „jedynie 30 proc. żywności”, a „magazynowanie to normalna część działalności” każdej sieci zajmującej się jej dystrybucją.