Praca i finanse Tesco daje klientom 500 funtów w te święta. Kto może je dostać?

Tesco rozda tysiącom swoich klientów bony o wartości 500 funtów, dzięki którym zakupy w tym roku będą łatwiejsze. Wystarczy wziąć udział w konkursie „Win your Christmas Shop”.

W konkursie “Win your Christmas Shop” trwającym do 17 grudnia można wygrać bony w Tesco o łącznej wartości 500 funtów. Popularna sieć supermarketów wręczy dwóm tysiącom zwycięzców dwie karty podarunkowe o wartości 250 funtów każda. Założenie jest takie, aby w czasie trwającego kryzysu kosztów utrzymania, zakupy świątecznie nie były problemem.

Tesco rozdaje bony

Zgodnie z ustaleniami konkursu siedzi, jeden z dwóch bonów jest przeznaczony dla osoby, która go wygrała, a drugi dla członka jej rodziny lub wybranej organizacji charytatywnej. Oferta dostępna jest dla 14,4 miliona członków Clubcard do 17 grudnia.

Aby wziąć udział w konkursie “Win your Christmas Shop”, wystarczy wydać 1 funt w sklepie Tesco. Można także to zrobić przez wydanie co najmniej 50 funtów przy zakupach online, 25 funtów za pomocą Click and Collect lub 15 funtów za pomocą WhooshTesco.

Oprócz tego należy wykorzystać swoją Clubcard przy zakupach i zachować paragon (fizyczny lub internetowy). Następnie przesłać go na stronę: TescoWinYourChristmasShop.com.

Losowania nagród przed świętami

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia odbędą się trzy cotygodniowe losowania nagród. Istotne jest to, że każde gospodarstwo domowe może korzystać tylko z jednego paragonu. Wybór zwycięzców będzie losowy, a sieć skontaktuje się z nimi drogą mailową.

Kolejną ważną kwestią jest to, że na odebranie nagrody o wartości 500 funtów zwycięzcy będą mieć 10 dni. Dwie e-karty podarunkowe o wartości 250 funtów zostaną do nich wysłane bezpośrednio i będą mogli je wykorzystać w sklepie.

Niestety, kart podarunkowych nie można wykorzystać do zakupów online ani na stacjach benzynowych Tesco. Należy także odebrać nagrodę przed 21 grudnia.

Sieć supermarketów poinformowała, że ​​co tydzień będzie ogłaszać ponad 650 zwycięzców, a ponad 1 milion funtów przekaże klientom na pokrycie kosztów świątecznych zakupów.