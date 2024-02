Praca i finanse Tesco Bank zostanie (częściowo) kupione przez Barclays – co to oznacza dla jego klientów?

Bank Barclays zamierza kupić dział bankowości detalicznej Tesco Banku. Transakcja będzie warta około 600-700 mln funtów. Co ten ruch oznacza dla pięciu milionów klientów Tesco Banku? Wyjaśniamy!

Tesco Bank oferuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym kart kredytowych, ubezpieczeń, pożyczek i lokat oszczędnościowych. Właśnie to oraz systemy operacyjne banku pod szyldem największego brytyjskiego supermarketu zostaną kupione przez Barclays. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to część Tesco Bank stanie się własnością bankowego giganta, ale nie wszystko. Tesco zachowa część swojej działalności finansowej. Co ten ruch oznacza dla klientów Tesco Bank? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tej transakcji.

Jakie części Tesco Bank przejmuje Barclays?

Do przejęcia jeszcze nie doszło. Będzie ono miało miejsce w drugiej połowie 2024, po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Barclays planuje przejąć detaliczne „część” Tesco Banku. Oznacza to wszystko, co ma związek z kartami kredytowymi, oszczędnościami i pożyczkami.

Jak podaje serwis „This is money”, w ogłoszeniu giełdowym Barclays stwierdzono, że bank chce „nawiązać długoterminowe, partnerstwo strategiczne z Tesco Stores Limited na początkowy okres 10 lat”. Umożliwi to „promowanie i dystrybucję kart kredytowych, pożyczek osobistych i depozytów pod marką Tesco, a także zbadanie innych możliwości oferowania usług finansowych klientom Tesco”.

Czy są jakieś natychmiastowe zmiany?

Nie. Barclays nie zamyka ani nie sprzedaje żadnej części działalność bankowej kupionej od Tesco. Jeśli chodzi o klientów Tesco Banku, nic nie zmienia się w kwestiach związanych z ich kartami, kredytami czy oszczędnościami, jak podaje „This is money”.

Zmienia się jedynie to, że będą prowadzone przez Barclays, ale nadal będą funkcjonowały pod szyldem Tesco. W ramach umowy Barclays zatrudni także 2800 pracowników Tesco Bank. Pierwsza umowa pomiędzy firmami będzie obowiązywać co najmniej przez 10 lat.

Jakie zmiany zachodzą w Tesco Bank?

Należący do sieci retail bank sprzedał swoją działalność hipoteczną w ramach Lloyds Banking Group za 3,8 miliarda funtów w 2019 roku. W listopadzie 2021 roku Tesco Bank zamknął również wszystkie swoje rachunki bieżące.

​