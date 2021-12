Terminy dostaw świątecznych zakupów 2021: Tesco, Sainsbury’s, Asda i inne supermarkety w UK

Fot. Getty

Myślisz o zamówieniu świątecznych zakupów z dostawą do domu lub za pomocą usługi click&collect? Lepiej nie zwlekaj z rezerwacją, bo wolne terminy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Sprawdź, jak zabukować termin dostawy przed Bożym Narodzeniem 2021 w takich supermarketach w UK, jak Tesco, Sainsbury’s, Asda czy Morrisons.

Większość supermarketów w UK już w listopadzie otworzyła rezerwację terminów dostaw świątecznych zakupów. Z bukowaniem terminów najlepiej więc nie zwlekać, bo jak co roku wiele osób rozważa taką opcję, by uniknąć nieprzyjemnych przedświątecznych tłumów w sklepach. Oto jak zarezerwować świąteczną dostawę lub usługę click&collect.

Terminy dostaw świątecznych zakupów 2021 w UK

W obecnych czasach w każdym dużym supermarkecie można zamówić zakupy przez internet. Wiele sieci oferuje tutaj dwie opcje – jedną są zakupy z dostawą do domu (lub pod inny wskazany adres), a drugą opcją są zakupy typu click&collect, polegające na tym, że pracownik sklepu przygotuje produkty z naszej listy zakupowej, a my tylko odbierzemy zamówienie ze sklepu, nie biegając między sklepowymi półkami.

W obu przypadkach należy jednak wcześniej zarezerwować konkretny termin – szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia, gdy popyt na tego rodzaju usługi jest zdecydowanie bardziej wzmożony. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w niektórych supermarketach priorytetowo traktowani są ci klienci, którzy są członkami określonych pakietów lojalnościowych, przykładowo w sieci Asda są to klienci korzystający z usługi Asda Delivery Pass.

Świąteczna dostawa zakupów z Tesco

Aktualnie w Tesco rezerwowanie terminów dostaw świątecznych dostępne jest dla wszystkich klientów – jednak w celu zrobienia zakupów online w Tesco, trzeba się najpierw zarejestrować. Dodatkowo, na stronie Tesco podano informację, że dla zakupów typu click&collect dostępne są wciąż terminy między 13 a 19 grudnia. Zamówienia na zakupy świąteczne w Tesco można składać na wchodząc na oficjalną stronę tesco.com.

Świąteczne zakupy online - Asda

W sieci Asda również dostawy świąteczne może rezerwować każdy – choć i tutaj konieczna jest rejestracja, by zrealizować zamówienie. Terminy dostaw świątecznych zakupów można rezerwować poprzez stronę asda.com.

Świąteczne dostawy z Sainsbury’s i Morrisons

Sieć Sainsbury’s zapowiedziała, że w tym roku jest przygotowana na większe zainteresowanie klientów zakupami online. Rezerwacje konkretnych terminów dla wszystkich klientów możliwe są już od 30 listopada.

Co ciekawe, w Sainsbury’s można aktualizować swój koszyk oraz dokonywać ponownych płatności w dowolnym momencie aż do godziny 23:00 w dniu poprzedzającym termin dostawy lub odbioru zakupów. Podobna opcja dostępna jest w Morrisons. Zakupy online można robić poprzez strony internetowe sainsburys.co.uk i groceries.morrisons.com lub ewentualnie za pomocą aplikacji.

Świąteczne zakupy online w Marks and Spencer

Marks and Spencer otworzyli rezerwację terminów świątecznych zakupów online już we wrześniu. Konkretne daty można było rezerwować za pomocą usługi M&S Christmas Food To Order. Niestety, obecnie nie ma tu już wolnych terminów.