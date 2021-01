Termin na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment nie zostanie wydłużony. HMRC odrzuciło prośbę przedsiębiorców

Fot. Getty

HM Revenue & Customs odrzuciło prośbę przedsiębiorców i nie zdecydowało się wydłużyć ostatecznego terminu na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment przypadającego na dzień 31 stycznia. Ale są obszary, w których HMRC, z uwagi na pandemię, pójdzie przedsiębiorcom na rękę.

Dyrektor naczelny HMRC, Jim Harra, odrzucił wniosek o poluzowanie i wydłużenie ostatecznego terminu na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment, pod którym podpisali się przedstawiciele renomowanych organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu finansów, zarządzania i rachunkowości - ACCA, CIOT, AAT, ICAEW i ICAS. W odpowiedzi na list ekspertów ds. księgowości Jim Harra zaznaczył, że zniesienie kar dla przedsiębiorców, którzy spóźnią się ze złożeniem zeznania Self Assessment za rok podatkowy 2019/2020 (6 kwietnia – 5 kwietnia) „skomplikowałoby” spójny dotychczas przekaz HMRC i „stanowiłoby powszechny sygnał [dla przedsiębiorców – przyp.red.], że opóźnienie [w zakresie złożenia zeznania – przyp.red.] jest w porządku”. A to, jak podkreślił dyrektor, mogłoby wyrządzić „poważne szkody”, jako że „rozprzężenie w zakresie dotrzymywania terminów płatności i składania wniosków może ludzi zmylić, a nawet doprowadzić do zaprzestania płatności i regulowania narastających odsetek, a także do zwlekania z płatnościami”.

Jest nadzieja dla osób Self Employed składających Self Assessment

Pomimo jednak tego, że HMRC nie przychylił się do wniosku organizacji skupiających księgowych w UK o wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego Self Assessment do 31 marca/5 kwietnia 2021 r., to poinformował, że będzie łagodnie traktował przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Co to oznacza w praktyce? Otóż chodzi o to, że osoby Self Employed (i kilka innych podmiotów, o których będzie mowa poniżej) będą nadal zobowiązane do terminowego złożenia Self Assessment do 31 stycznia tego roku, ale w razie niedopełnienia tego wymogu i otrzymania kary, będą one mogły stosunkowo łatwo odwołać się od negatywnego dla siebie rozstrzygnięcia HMRC. Urzędnicy Królewskiego Urzędu Podatkowego i Celnego mają brać pod uwagę zakłócenia w działalności gospodarczej podatnika spowodowane pandemią i podchodzić do nich indywidualnie oraz z dużą dozą wyrozumiałości. To samo zresztą ma się tyczyć sytuacji, w których opóźnieniom winne będą kancelarie księgowe, nieradzące sobie z nadmiarem pracy, jaki spadł na nich w trakcie pandemii w zakresie wdrażania Coronavirus Job Retention Scheme i innych programów pomocowych.

Innym udogodnieniem, o którym przypomina dyrektor zarządzająca Admiral Tax, Agnieszka Moryc, jest też możliwość ubiegania się osób Self Employed, składających zeznanie podatkowe w formie Self Assessment, o rozłożenie należnego podatku na miesięczne raty w ramach procedury Time to Pay, czyli bez konieczności kontaktowania się z urzędnikiem HM Revenue and Customs (HMRC). - Co roku znaczna liczba osób spóźnia się z rozliczeniami, czekając do ostatniej chwili z wypełnieniem Self Assessment, co skutkuje nakładaniem kar przez HMRC. Chociaż HMRC nie zgodziło się na przedłużenie deadline dla samozatrudnionych, to wyszło im naprzeciw, oferując możliwość zapłaty podatku dla Self Employed w ratach – zaznacza Agnieszka Moryc.

Tax Return Self Assessment – kogo dotyczy?

Zeznanie podatkowe Tax Return Self Assessment składają przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli Self Employed. Ale to nie wszystkie podmioty zobowiązane do złożenia rozliczenia w takiej formie. Oto lista pozostałych osób, na których ciąży taki obowiązek:

Dyrektorzy spółek LTD.;

Osoby, których roczny dochód przekroczył £100 000;

Podwykonawcy budowlani (ang. subcontractors), w ramach programu Construction Industry Scheme (CIS);

Osoby pobierające zasiłek Child Benefit, jeśli one same lub ich partnerzy uzyskali w ciągu roku dochody rzędu £50 000 i więcej;

Osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody za granicą;

Osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu oszczędności lub inwestycji;

Osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu zysków kapitałowych lub inne nieopodatkowane przychody przekraczające £2 500;

Osoby, które uzyskały w UK w danym roku podatkowym dochody z tytułu wynajmu nieruchomości przekraczające £2 500;

Wszyscy pracownicy, który wystąpili z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów, gdy koszty te przekroczyły kwotę £2 500.

Jeśli natomiast chodzi o wspomnianą wyżej możliwość skorzystania z rozwiązania Time to Pay i uregulowania zobowiązań podatkowych w ratach, to i ona jest obwarowana pewnymi warunkami. O rozłożenie należnego podatku na miesięczne raty, bez konieczności kontaktu telefonicznego z HMRC, mogą zatem wnioskować: