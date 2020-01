„Teraz jako osoba dorosła nie widzę już tej pięknej Polski co kiedyś” - Polka, która po latach wróciła z UK do kraju, nie kryje rozczarowania

Fot. Getty

Polacy coraz częściej i coraz chętniej wracają z Wielkiej Brytanii do Polski. Jednak dla wielu z nich spotkanie z rzeczywistością nad Wisłą jest bolesne i rozczarowujące.

„Będąc w UK tyle lat... Tęskniłam za Polską. Teraz będąc w Polsce pół roku tęsknię za Anglią! Zdałam sobie sprawę, że opuszczając Polskę jako młoda beztroska osoba, która nie ma zobowiązań,a wracając z rodziną 2+2 z tęsknoty....z tego powodu, by dzieci były blisko dziadków itp itd.. no jednak zderzenie z rzeczywistością jest inne. Teraz jako osoba dorosła nie widzę już tej pięknej Polski co kiedyś.... Widzę trud i inne nie fajne rzeczy” - napisała Polka na Facebooku, wzbudzając tym samym lawinę komentarzy. A wielu internautów, którzy poznali smak życia w Wielkiej Brytanii, się z nią zgodziła...

„Jesteśmy tu 2 lata, piękny dom w UK sprzedany, super praca i stanowiska porzucone... Nie możemy się przyzwyczaić, wiele rzeczy nas drażni, irytuje, przeszkadza... Tam życie było duuużo wolniejsze, spokojniejsze, wręcz zbyt przewidywalne. Tu jest totalnie na odwrót, pęd i brak czasu na cokolwiek. Tu wybudowaliśmy dom marzeń, finansowo nie narzekamy., poziom życia się nie obniżył. Jednak 14 lat w UK zrobiło swoje... Tamta kultura, styl bycia i życia. Za tym tęsknimy. To są te główna różnice. Nie będę wspominać o polityce, rządzących i zmianach jakie tu zachodzą, Polska starcza się po równi pochyłej, to bardzo wolny proces i jego skutki będą dopiero bardzo odczuwalne dla naszych dzieci ...ale czy zdecydujemy się na powrót do UK? Raczej nie... Jak już to wyjedziemy gdzieś na kontynent” - zaznaczył jeden z komentujących Facebookowiczów.

Inny internautka dodał z kolei: „Ja za każdym razem jak jestem w Pl to widzę, że to już nie jest ten kraj z przed 6 lat, albo mi się punkt widzenia zmienił. Nie chce wracać na stałe do Pl...tu w UK czuję się lepiej, pewniej, obcy ludzie mnie kochają, nie tylko rodzina”.