Ten weekend będzie ciężki dla podróżnych w UK. Oto, jakie loty odwołano i co się dzieje w portach [wideo]

Mieszkańcy Wysp, którzy chcą spędzić długi świąteczny weekend poza Wielką Brytanią, w tę sobotę i niedzielę z jeszcze większym niż dotychczas natężeniem będą szturmować lotniska w UK. Oczekuje się, że w ten weekend będziemy mieć do czynienia z największymi kolejkami i opóźnieniami.

Po złagodzeniu przepisów dotyczących pandemii dla wielu rodzin są to pierwsze 'wakacje' szkolne, w czasie których mogą podróżować bez ograniczeń. Jednak gwałtowny wzrost liczby pasażerów nastąpił w czasie, gdy operatorzy turystyczni zmagają się z brakami personelu i nieobecnościami związanymi z zachorowaniami, co prowadzi z kolei do dużych opóźnień.

Opóźnienia na lotniskach w ten weekend

Linie lotnicze odwołują ponad 100 lotów dziennie ze względu na braki kadrowe, a promowi operatorzy walczą o sprostanie zapotrzebowaniu klientów po zawieszeniu przez P&O usług. Lotnisko w Manchesterze poinformowało BBC, że pasażerowie muszą przygotować się na długie kolejki. Lotniska Heathrow, Gatwick i Birmingham również ucierpiały z powodu opóźnień i odwołań. Z kolei szef organizacji nadzorującej linie lotnicze napisał do brytyjskich linii lotniczych wyrażając swoją frustrację i troskę o pasażerów.

Back @manairport for the commute, 1hr drop off to gate. Many panicking passengers, security B at T1 had only 2 scanners operating from 4 lanes, worsened by constant arrival of fast track going in front, slowing progress. Clear profiteering. Close fast track, share resources pic.twitter.com/8b256jbbVZ — Music is the answer (@BhChillin76) April 5, 2022

Odwołane loty

W sobotę British Airways odwołały co najmniej 72 loty, z Heathrow do takich destynacji jak:

Nicea 0615

Algieria 0630

Glasgow 0635

Malaga 0650

Rzym 0700

Berlin 0705

Marsylia 0710

Paryż 0720, 0845, 1640

Salzburg 0725

Hamburg 0725

Ładne 0735

Tuluza 0735

Budapeszt 0750

Bruksela 0755

Luksemburg 0755

Amsterdam 0820, 1100

Madryt 0825

Dublin 0835

Monachium 0855

Praga 0950

Kopenhaga 0950

Ateny 0955

Mediolan Malpensa 1035

Wenecja 1045

Düsseldorf 1130

Barcelona 1430

Bolonia 1430

Tirana 1435

Genewa 1625

Wiedeń 1920

Kopenhaga 2040

W sobotę easyJet odwołał 56 lotów z Gatwick do takich miejsc jak:

Mahón

Ibiza

Brindisi

Neapol

Nicea

Berlin

Biarritz

Budapeszt

Jersey

Amsterdam

Bolonia

Kraków

Hamburg

Walencja

Edynburg

Marsylia

Alicante

Z kolei z lotniska Luton do:

Kopenhagi

Mediolanu

Nicei

Aberdeen

La Palma

Amsterdamu

Z lotniska w Bristolu do:

Faro

Mahón

Z lotniska w Manchesterze do:

Kopenhagi

Olbia

Opóźnienia w portach

Nie tylko na lotniskach pasażerowie muszą stać w długich kolejkach. W Dover zawieszenie usług promowych P&O i zła pogoda również spowodowały opóźnienia. W piątek firma promowa DFDS poinformowała o dwugodzinnych opóźnieniach w kursach z Dover do Calais.

23-milowy odcinek drogi do Dover na M20 pozostaje zamknięty, a tysiące ciężarówek próbuje dotrzeć do portu. Minister ds. transportu, Grant Shapps powiedział, że jest „bardzo zaniepokojony” poziomem zakłóceń i wezwał przewoźników do „podwojenia wysiłków”, aby upewnić się, że osoby podróżujące za granicę będą mogły wyjechać „tak płynnie, jak to możliwe”.