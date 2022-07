Ten trick pozwoli Ci znacząco zaoszczędzić zużycie paliwa. Podejmiesz wyzwanie?

Fot. Getty

Ceny paliwa na Wyspach przyprawiają nas o ból głowy. Ale pewna influencerka proponuje nam jeden prosty trick, który pozwala na znaczące zaoszczędzenie zużycia paliwa. Czy i Ty chcesz podjąć wyzwanie „miski z wodą”?

Jak zaoszczędzić na paliwie i na jego zużyciu podczas jazdy – to pytanie, które zadaje sobie obecnie praktycznie każdy mieszkaniec UK. Rekordowo wysokie ceny benzyny i oleju napędowego sprawiają, że musimy zmieniać dotychczasowe przyzwyczajenia, rezygnować z pewnych podróży i, w miarę możliwości, wybierać alternatywne rozwiązania.

Ale są też pewne sposoby na ograniczenie zużycia paliwa, gdy z samochodu skorzystać musimy. Jednym z takich tricków podzieliła się z nami pewna influencerka, która na kanale na TikToku „Money for Millennials” radzi, walczyć z wysokimi kosztami życia.

Jak zaoszczędzić na zużyciu paliwa?

Jak zaoszczędzić na zużyciu paliwa? Młoda TikTokerka radzi, by wziąć do samochodu miskę z wodą, żeby... kontrolować jakość jazdy. Chodzi o to, by jechać najbardziej płynnie, jak się da, nie rwać samochodu, delikatnie zmieniać biegi i ograniczyć ostre hamowanie oraz przyspieszanie.

