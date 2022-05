Ten rak coraz częściej atakuje mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dlaczego?

Fot. Getty

Specjaliści alarmują – ten rak zaczyna coraz częściej atakować mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak się dzieje i na co trzeba szczególnie uważać?

Choroba, która częściej niż w poprzednich dekadach atakuje mieszkańców Wielkiej Brytanii, to rak skóry. Specjaliści mówią o rekordowej liczbie zachorowań na Wyspach – obecnie, w ciągu swojego życia, jakąś postacią raka skóry dotknięta jest lub będzie w UK jedna na pięć osób. Z danych przeanalizowanych przez NHS Digital i stowarzyszenie British Association of Dermatologists wynika, że w 2019 r. w Anglii odnotowano 224 000 przypadków raka skóry, a w latach 2013-2019 - ponad 1,4 mln. Dane wskazują także na 26-proc. wzrost zarejestrowanych przypadków - ze 177 677 w 2013 r. do 224 092 w 2019 r.

Rak skóry – dlaczego coraz częściej atakuje w UK?

Eksperci sugerują, że za wzrostem zachorowań na raka skóry stoi starzejąca się populacja i większa świadomość ludzi w tym względzie, która przekłada się na częstsze zgłaszanie się do lekarza z podejrzanym wykwitem skórnym. Poza tym niebagatelnym czynnikiem są też coraz częstsze wyjazdy Brytyjczyków na zagraniczne wakacje i znacznie większa, niż w poprzednich dekadach, ekspozycja na słońce. - Szybko zbliżamy się do ćwierci miliona przypadków raka skóry w Anglii rocznie. Aby umieścić to w jakimś kontekście, szacujemy, że jedna na pięć osób zachoruje na raka skóry w ciągu swojego życia. Chociaż trzeba zrobić więcej, aby zapobiegać rakowi skóry w tym kraju, to musimy również zwiększyć dostępne zasoby, aby poradzić sobie ze wzrostem zachorowań - mówi Dr Tanya Bleiker, prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Dermatologów.

Rak skóry w UK - statystyki

Najnowsze zestawienie pokazuje, że w 2019 r. było 15 332 czerniaków, podczas gdy w 2013 r. było ich 12 885. Czerniak jest mniej powszechny, niż inne rodzaje raka skóry, ale może też być bardziej śmiertelny i bardziej podatny na rozprzestrzenianie się. W 2019 r. odnotowano również 47 977 płaskonabłonkowych raków skóry, w porównaniu z 34 672 w 2013 r. Rak płaskonabłonkowy jest drugą najczęstszą postacią raka skóry i jest w większości przypadków uleczalny, jeśli zostanie wykryty wystarczająco wcześnie.