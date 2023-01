Ten powód w najwyższym stopniu powstrzymuje ludzi przed podróżami lotniczymi. Zaskoczeni?

Wysokie ceny biletów, chaos na lotniskach związany ze strajkami czy też znaczne opóźnienia lotów – oto powody, dla których ludzie mogą obecnie rezygnować z podróży lotniczych. Ale najnowsze badanie pokazuje, że jest jeden czynnik, który w jeszcze poważniejszym stopniu wpływa na decyzje Brytyjczyków dotyczące odbycia podróży w ogóle lub wyboru środka transportu.

Największa bariera dla podróży lotniczych

Z badania przeprowadzonego wśród 3500 Brytyjczyków na zlecenie Civil Aviation Authority (CAA) wynika, że czynnikiem, który w najwyższym stopniu wpływa na decyzje Wyspiarzy odnośnie odbycia podróży samolotem jest wciąż.... obawa przed zakażeniem się koronawirusem. To właśnie lęk przed zachorowaniem na Covid-19 pozostaje najczęstszym powodem rezygnacji z lotów – podało go aż 32 proc. respondentów, którzy nie odbyli lotu w ciągu 12 miesięcy do października 2022 roku. Zakażenie się kolejną mutacją koronawirusa znacznie bardziej martwiło osoby w wieku 55 lat i starsze (38 proc.) niż osoby w wieku 18-34 lat (24 proc.). Z kolei osoby w młodszej kategorii wiekowej prawie dwukrotnie częściej niż osoby w starszym przedziale wiekowym twierdziły, że przed lataniem powstrzymują je ograniczenia budżetowe – było to odpowiednio 36 proc. i 20 proc.





Koszty podróżowania samolotem

Kolejnym ważnym czynnikiem, który powstrzymuje ludzi przed odbywaniem podróży lotniczych, są koszty. Z ankiety zleconej przez CAA wynika, że wysokie ceny podróży samolotem stanowią drugi najczęstszy powód rezygnacji z lotu (29 proc. we wszystkich grupach wiekowych). Na kolejnym zaś miejscu plasują się obawy związane z opóźnieniami lub odwołaniem lotów (15 proc.). Spośród respondentów, którzy odbyli lot w ciągu 12 miesięcy do października 2022 roku, odsetek podróżnych, którzy doświadczyli jakiejś formy zakłóceń wyniósł aż 61 proc. I jest to najwyższy wynik od czasu rozpoczęcia badań przez CAA w 2016 roku. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że opóźnienia i odwołane loty zostały w zeszłym roku spowodowane nieodpowiednią reakcją branży lotniczej na wzrost popytu na podróże samolotem po zniesieniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

Branża lotnicza musi zwiększyć satysfakcję podróżnych z usług

Obawy związane z Covid-19 pozostają dużym problemem dla konsumentów, a nasze badania pokazują, że niektórzy konsumenci nadal obawiają się samej pandemii, chociaż w 2022 roku nastąpił znaczny wzrost liczby podróżujących pasażerów. I choć stały wzrost liczby pasażerów jest mile widziany, to widzieliśmy też wyzwania, przed którymi stanął sektor lotniczy latem 2022 roku – zaznaczył na łamach brytyjskich mediów dyrektor ds. konsumentów CAA Paul Smith. I dodał: - Jak można się było spodziewać, zakłócenia spowodowały, że niektóre osoby zrezygnowały z latania z powodu obaw o opóźnienie lub anulowanie lotu, przy czym poziom zadowolenia również spadł. Szczególnie ważne jest, aby branża skupiła się w tym roku na zapewnieniu konsumentom lepszych wrażeń, a ponieważ sektor nadal będzie się w 2023 roku ożywiał, to chcielibyśmy, aby poziom zadowolenia się poprawił. W miarę odchodzenia od ograniczeń związanych z pandemią, rosnące koszty życia mogą mieć potencjalnie duży wpływ na zachowania konsumentów związane z lataniem, a wielu z nich szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy podczas podróży. My będziemy nadal spełniać naszą rolę, jeśli chodzi o zapewnienie konsumentom wyboru, dobrych cen i odpowiedniego traktowania podczas lotu.

Latasz? Lataj z najlepszymi

Choć nasze budżety są napięte, a koronawirus wciąż straszy, to warto czasem, podejmując decyzję o wyborze przewoźnika, postawić na najlepszych. Poniżej przypominamy Wam pierwszą dziesiątkę najlepszych linii lotniczych świata wg Skytrax za rok 2022:

1. Qatar Airways (to samo miejsce co w 2021 roku)

2. Singapore Airlines (to samo miejsce co w 2021 roku)

3. Emirates (awans o jedno miejsce)

4. ANA All Nippon Airways (spadek o jedno miejsce)

5. Qantas Airways (awans z 8. miejsca)

6. Japan Airlines (spadek o jedną pozycję)

7. Turkish Airlines (awans z 17. miejsca)

8. Air France (awans o dwie pozycje)

9. Korean Air (awans z 22. miejsca)

10. Swiss Int’l Air Lines (awans z 18. miejsca).

Warto też zaznaczyć, że w rankingu tuż za pierwszą dziesiątką znalazły się brytyjskie linie lotnicze British Airways, natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT zajęły 73. miejsce i zaliczyły tym samym spadek o 5 pozycji w porównaniu do 2021 roku. Ryanair zaliczył duży skok i zajął 40. miejsce (o 17 pozycji w górę), a Wizz Air uplasował się w 2022 roku na 93. pozycji, czyli znalazł się w TOP10 najgorszych linii na świecie.

