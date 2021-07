Ten napój dzieci powinny regularnie pić od 4. roku życia. Eksperci przekonują: pozwala zwalczyć stres i nadwagę

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że regularnie podawana dzieciom herbata pomaga w walce ze stresem, nadwagą i chroni przed chorobami serca. Eksperci zalecają, by napój ten podawać dzieciom już od 4. życia.

Herbata – zarówno czarna, jak i zielona, bogata jest w dobroczynne związki, takie jak flawonoidy fenolowe, L-teanina i kofeina. Związki te m.in. wspomagają koncentrację i funkcje poznawcze. - Badania pokazują, że korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia są widoczne przy codziennym spożyciu od dwóch do czterech filiżanek herbaty – i nie ma znaczenia, czy wybieramy zwykłą, czarną herbatę, czy herbatę zieloną. Choć największą uwagę, ze względu na swoje działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, przyciągają związki polifenolowe zawarte w herbacie, to ważne są również inne, zawarte w niej związki. Obejmują one L-teaninę i kofeinę, które, jak udowodniono, wpływają na mózg i funkcje poznawcze, poprawiając czujność i pomagając nam utrzymać odpowiedni poziom koncentracji – zaznacza dr Pamela Mason – jedna z autorek badania nad dobroczynnymi właściwościami herbaty opublikowanego na łamach „Nutrition and Food Technology”.