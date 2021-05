Ten kraj znosi obowiązkowe testy dla podróżnych z UK i 15 innych krajów. Od kiedy?

Fot. Getty

Jako jedno z nielicznych państw, Turcja zdecydowała się na radykalne zmiany tuż przed rozpoczęciem wakacyjnego sezonu urlopowego 2021. Podróżni z 16 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, nie będą już musieli przedstawiać negatywnego wyniku testu. Od kiedy będzie można pojechać do Turcji na wakacje bez testu?

Według aktualnych zasad, warunkiem wjazdu do Turcji jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa - podobnie, jak ma to miejsce przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Osoby bez odpowiedniego dokumentu nie są wpuszczane do kraju (o ile nie należą do grupy wyjątków, np. nie są obywatelami kraju).

Do Turcji na wakacje bez testu. Lista 16 „bezpiecznych” krajów

Turcja nie chce jednak stracić przez pandemię kolejnego sezonu wakacyjnego i zamierza wprowadzić konkretne ułatwienia dla podróżnych, mające przyciągnąć turystów z całego świata. Jak informuje portal fly4free, tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że już od 15 maja 2021 osoby podróżujące z 16 państw będą zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu przy przekraczaniu granicy. Oznacza to, że podróżni z krajów wpisanych na turecką „bezpieczną listę”, będą mogli swobodnie przekroczyć granicę Turcji - na przykład w celu turystycznym.

Wśród wskazanych 16 państw nie znalazła się Polska, ale pojawiła się Wielka Brytania. Oprócz podróżnych ze Zjednoczonego Królestwa, do Turcji na wakacje bez testu na koronawirusa będą mogli wjechać podróżni z następujących państw: Hong Kong, Chiny, Tajwan, Wietnam, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia, Korea Południowa, Izrael, Japonia, Łotwa, Luksemburg, Ukraina i Estonia. Nie jest wykluczone, że przedstawiona lista będzie stopniowo rozszerzana.

Sytuacja epidemiczna w Turcji

Pomimo wakacyjnego optymizmu i zachęty dla turystów w postaci obietnicy wakacji bez testu, Turcja obecnie znajduje się w ciężkiej sytuacji. Statystyki zachorowań w ostatnim czasie poszybowały w górę, sięgając 5 tys. nowych przypadków zakażenia na dobę. W związku z tym od niemal tygodnia w całym kraju trwał ścisły lockdown. Władze Turcji spodziewają się, że dzięki aktualnych obostrzeniom uda się w pełni otworzyć branżę turystyczną już 1 czerwca.