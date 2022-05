Ten dom Brytyjka kupiła w 1945 r. za £800. Nie uwierzysz, ile wart jest dzisiaj!

Fot. Getty

Licząca sobie już 106 wiosen Winifred Flemming, w 1945 r. kupiła w Kent dom. Wówczas nieruchomość kosztowała ją £800, a ile warta jest obecnie?

Winifred Flemming kupiła dom zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Za okazałą nieruchomość w West Wickham, w Kent, zapłaciła wówczas £800, czyli równowartość £37 800, po uwzględnieniu rocznej inflacji RPI. - Bardzo ciężko pracowałam, żeby pozwolić sobie na ten dom – który pierwotnie kupiłam za jedyne 800 funtów. Kiedy przeprowadziłam się do West Wickham, była to urocza okolica i zawsze miałam tu wielu przyjaciół i rodzinę. Przez lata czułam się tu bardzo komfortowo, a w tych ścianach miało miejsce wiele moich najcenniejszych wspomnień. Nigdy nie myślałam o przeprowadzce, ponieważ całe moje życie było zbudowane wokół mojego kawiarnianego biznesu, którego byłam właścicielką przez 28 lat. Tak wiele się zmieniło, odkąd po raz pierwszy się tu wprowadziłam, trudno jest wyrazić słowami, jak inaczej wygląda okolica, gdy wychodzę z domu. Podczas mojego pobytu tutaj wykonałam dużo prac w domu i teraz jest to naprawdę idealny kącik. Planuję pozostać w tym miejscu tak długo, jak to możliwe – wyznała w mediach brytyjskich 106-letnia Winifred, która od śmierci męża Henry'ego w 1997 r. mieszka w domu sama.

Dom za £800 - ile jest wart obecnie?

Co ciekawe, dom, który Winifred kupiła za £800 - ekwiwalent dzisiejszych £37 800 – znacząco zyskał na wartości w ciągu blisko 80 lat. Dziś nieruchomość Brytyjki jest warta... bagatela £550 000! Ale kobieta nie zamierza ani go sprzedawać, ani się z niego wyprowadzać. Winfried wciąż jest dosyć samodzielna, pomimo kłopotów, które jej się przytrafiają. - Moja babcia to taka niesamowita kobieta. Do niedawna była w pełni niezależna, ale tuż przed swoimi 103. urodzinami złamała biodro, co wpłynęło na jej mobilność. Jest bardzo troskliwą osobą i nie pozwala, by jej wiek wpłynął na pozytywne nastawienie do życia. Może nadejść czas, w którym będziemy musieli zacząć myśleć o przeniesieniu jej, ale w tej chwili nigdzie się nie wybiera – powiedziała to bardzo jasno! Nadal zanosi mamie filiżanki herbaty, kiedy nie czuje się dobrze, co moim zdaniem jest naprawdę niesamowite. Babcia wciąż przypomina wszystkim, kiedy kosze muszą być wyrzucane co tydzień i co należy zrobić w domu. Pomimo obecności opiekunów, zawsze stara się pomóc im odkurzyć i posprzątać – wyznała w mediach dumna wnuczka.