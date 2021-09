Parodiuje telewizyjny serwis newsowy, sugerując, że media nie mówią całej prawdy [wideo]

Zobacz film, który został hitem YouTube:

Kto ukradł auto Toma Cruise'a w Birmingham?

Informacja, że auto znanego amerykańskiego aktora zostało skradzione podczas jego pobytu w Anglii obiegła cały świat. Stało się, to mimo, że było pilnowane przez ochronę gwiazdora, w biały dzień. Vloger jest pewny, że to mogło zdarzyć się tylko w tym kraju i tylko w tym mieście. Twierdzi, że nie pochwała złodziejstwa, ale podziwia kunszt tego wyczynu. Czy jednak naprawdę wie kim mogli być sprawcy? Wątek rozrywkowy to tylko jednak niewielki wycinek informacji z całego świata podanych w konwencji newsowej z komentarzem.

