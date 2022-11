Brytyjczyk zmuszony jest "zamieszkać" w samochodzie. Nie stać go na opłacenie mieszkania z councilu

Fot. Getty

Młody Brytyjczyk już wie, że wkrótce będzie musiał zamieszkać w swoim samochodzie, ponieważ nie stać go na opłacenie mieszkania z councilu. Mężczyzna z premedytacją przestał płacić czynsz i... czeka na eksmisję.

Brytyjczyka nie stać nawet na wynajem mieszkania z councilu

Gareth Ward pracuje na co dzień w sektorze zdrowia psychicznego, ale zarabia zbyt mało, żeby być w stanie wyżyć. Z pensją rzędu £1000 miesięcznie, Brytyjczyka nie stać nawet na wynajem mieszkania z councilu w Norwich, Norfolk. Jak przyznaje mężczyzna na łamach mediów, czynsz za mieszkanie pochłania £700, a council tax - £120, w związku z tym na opłacenie reszty pozostaje mu zaledwie £180. A z tego Brytyjczyk musi jeszcze zapłacić rachunki za gaz i elektryczność, pokryć wydatki związane z użytkowaniem samochodu i musi sobie kupić coś do jedzenia.

Ponieważ Garetha nie stać już na opłacanie rachunków, postanowił on przestać płacić czynsz za swoje mieszkanie komunalne i teraz czeka na eksmisję.

Mieszkanie w samochodzie nowy trendem?

Gareth Ward przyznaje, że boi się tej zmiany w swoim życiu i przeniesienia się do 15-letniego Opla Zafira na stałe, który będzie mu też służyć za dom, ale dodaje, że zwyczajnie nie ma wyboru. - To przerażający ruch, ogromna zmiana w życiu. Ale nie mam żadnych zobowiązań, a moi szefowie wiedzą, co robię w tym momencie i argumenty 'za' przeważają nad argumentami 'przeciw'. I mogę uwolnić się od ciężaru długów i rachunków oraz sprawić, by moje życie było jako tako wygodne, w sytuacji, która w innych okolicznościach byłaby potencjalnie niebezpieczna – wyznaje Brytyjczyk.

Gareth zaczął już przygotowywać się na przeprowadzkę, przekształcając swojego Opla Zafira z 2007 r. w nowy dom. A że coraz więcej ludzi wybiera przeniesienie się na stałe do swojego samochodu, z uwagi na dramatycznie rosnące koszty życia, to Brytyjczyk ma się na kim wzorować. W internecie mężczyzna szuka różnorakich porad i wzoruje się na rozwiązaniach sprawdzonych już w tym względzie przez innych, dotkniętych kryzysem ludzi. I tak Gareth zainstalował już na przykład w samochodzie szkło odporne na stłuczenie, aby zapobiec włamaniom, przyciemnił okna, a także kupił kempingową kuchenkę gazową i czajnik. Teraz mężczyzna ma w planach kupno śpiwora przeznaczonego do spania na zewnątrz w bardzo chłodnych temperaturach i wykupienie karty członkowskiej na siłownię PureGym, aby mieć dostęp do prysznica.

Brytyjczycy radzą sobie jak mogą z kryzysem kosztów życia

Historia Garetha Warda pokazuje, że Brytyjczycy robią, co mogą, żeby poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Nawet, jeśli niektóre ich pomysły można by ocenić jako szalone. - Od trzech lat borykam się z opłaceniem czynszu za maleńkie mieszkanie z jednym łóżkiem, a przy kosztach za samochód stało się to niemożliwe. Mam tego dość, wszystko, co robię, to pracuję i śpię, jednocześnie walcząc o jedzenie. Cierpię z powodu lęków, ale mając ten plan mogę ruszyć w dalszą drogę. Nie będę już walczył i będę mógł sobie pozwolić na ciepły posiłek – dodaje Brytyjczyk.

Czy w UK można parkować i spać w samochodzie w dowolnym miejscu?

Niestety w świetle obowiązujących przepisów, w Wielkiej Brytanii nie można zatrzymywać się samochodem w dowolnym miejscu i w nim spać. W czerwcu tego roku zmieniło się prawo, kryminalizując wjeżdżanie/wchodzenie bez pozwolenia na czyjąś posiadłość „z zamiarem pozostania na tej ziemi w swoim pojeździe". Ale Gareth zdaje się i na to być przygotowany. - Mam już to wszystko obmyślone. Myślałem o tym od lat, a potem natknąłem się na tego youtubera, Will's Whereabouts, który sypia w samochodzie i jeździ wzdłuż i wszerz Wielkiej Brytanii, aby znaleźć najlepsze miejsca na nocleg. Istnieje aplikacja o nazwie park4night, która pokazuje miejsca na całym świecie, gdzie można parkować za darmo. W samym Norwich jest ich sześć lub siedem – precyzuje mężczyzna.

Council chce pomagać mieszkańcom w trudnej sytuacji

Jeśli chodzi o Norwich City Council, to rada zapewnia, że robi wszystko, co w jej mocy, by w ramach programu Let NCC rozwiązywać problemy niedoborow mieszkań socjalnych i mieszkań przystępnych cenowo. - Współpracujemy z właścicielami nieruchomości, dzięki czemu możemy zapewnić mieszkania [w cenie] poniżej obecnego poziomu czynszu rynkowego. Apelujemy do każdego mieszkańca, który korzysta z programu, aby skontaktował się z nami, jeśli ma trudności z opłacaniem czynszu. Możemy mu udostępnić wszelkie wsparcie, do którego może być uprawniony, a także udzielić mu bezpłatnej porady mieszkaniowej – mówi rzecznik councilu.

