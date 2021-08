Temperatury poszybują w górę w ten weekend na Wyspach i w Europie kontynentalnej

Mieszkańcy Europy kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii będą mogli w ten weekend korzystać z uroków późnego lata. Temperatury wzrosną w UK do 26, we Francji do 35, a we Włoszech aż do 48 stopni Celsjusza.

Synoptycy zapowiadają piękną pogodę w ten weekend zarówno na Wyspach jak i w Europie kontynentalnej. Najcieplej w Wielkiej Brytanii między piątkiem i niedzielą ma być na południu Anglii.

Pogoda na weekend w UK

Met Office podało, że w ciągu trzech najbliższych dni ciepło będzie w całym kraju, jednak na zachodzie mogą wystąpić obfite opady deszczu. Najsłoneczniej i sucho ma być na południu, tam temperatury osiągną nawet 26 stopni Celsjusza zwłaszcza w niedzielę.

W piątek mogą wystąpić jeszcze przelotne opady w niektórych rejonach (zwłaszcza w Szkocji i Irlandii Północnej), jednak pojawią się także przebłyski słońca. Wschodnia Anglia będzie sucha i słoneczna, a miejscami pochmurnie może być na południu kraju. Również w piątek temperatury zbliżą się do 25 stopni Celsjusza w południowo-wschodnich częściach kraju.

W sobotę będzie sucho prawie w całej Wielkiej Brytanii, a opady wystąpią jedynie na północy Szkocji. Najcieplej ma być w niedzielę, wtedy temperatury mogą wzrosnąć do 26 stopni Celsjusza.

Gorąco w całej Europie

Przez Europę przetaczają się ekstremalne upały. W Hiszpanii wydano ostrzeżenia związane z wyjątkowo wysokimi temperaturami – na piątek zapowiedziano 44 stopnie Celsjusza, a we Francji 35 stopni Celsjusza na ten weekend. Z kolei miasto Syrakuzy na Sycylii odnotowało 48,8 stopni Celsjusza bijąc poprzedni rekord 48 stopni, które zarejestrowano w Atenach w 1977 roku.