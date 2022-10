Telefon Liz Truss został zhakowany - za włamanie mają odpowiadać rosyjscy hakerzy

Według doniesień brytyjskich mediów prywatny telefon Liz Truss został zhakowany przez agentów podejrzanych o pracę dla rosyjskiego wywiadu. Mieli uzyskać dostęp nie tylko do ściśle tajnych szczegółów negocjacji z kluczowymi sojusznikami na arenie międzynarodowej, ale także do prywatnej korespondencji choćby z Kwasim Kwartengiem.

Do informacji w związku z tymi wydarzeniami dotarli dziennikarze „Mail on Sunday”, a do inwigilacji przyszłej premier Wielkiej Brytanii miało dojść w okresie, gdy pełniła funkcję minister do spraw zagranicznych (wrzesień 2021 - luty 2022) w drugim rządzie Borisa Johnsona, po tym jako w ramach przetasowań zastąpiła Dominica Raaba. O tym, że hakerzy włamali się do telefonu Truss dowiedziano się latem zeszłego roku, a więc w momencie, gdy polityczka Partii Konserwatywnej startowała w wyborach nowego lidera torysów, który również zastąpić Borisa Johnsona w roli premiera UK. Jak jednak przekazują brytyjscy żurnaliści, sprawa miała zostać wyciszona przez samego szefa rządu oraz szefa służby cywilnej Simona Case'a.

Totalna kompromitacja brytyjskich służb

Jedno ze źródeł podało, że telefon należący do Liz Truss został tak mocno skompromitowany, że musiał zostać umieszczony w specjalnym sejfie w bezpiecznej lokalizacji rządowej. Wszystko wskazuje na to, że w wiadomościach, do których dotarli hakerzy, znalazła się krytyka Borisa Johnsona ze strony między innymi Liz Truss. Oceniono, że istnieje prawdopodobieństwo, że te materiały mogą posłużyć do szantażu. Według źródeł, na jakie powołują dziennikarze „Maila”, się łupem hakerów miały znaleźć się wiadomość i materiały sięgające nawet do roku wstecz.

Uważa się również, że hakerzy dotarli do dyskusji prowadzonych z przedstawicielami międzynarodowych ministerstw spraw zagranicznych, a także samych ministrów, na temat wojny na Ukrainie oraz do informacji związanych choćby ze szczegółami na temat dostaw broni władzom w Kijowie.

Telefon szefowej Foreign Office został zhakowany

Warto również dodać, że najnowsze doniesienia w tej sprawie wyjaśniają zagadkę zmiany przez Liz Truss numeru telefonu, którego korzystała przez ponad dekadę na krótko przed tym, jak objęła stanowiska szefa rządu. Wówczas przysporzyło to niemało kłopotów wśród innych ministrów i doradców gabinetu politycznego, którzy nagle i z niewyjaśnionych przyczyn zaczęli mieć problemy ze skontaktowaniem się z premier Truss.

„To spowodowało absolutne pandemonium” - relacjonuje źródło tych rewelacji, na którego relację powołują się dziennikarze „Mail on Sunday”. „Boris dowiedział się od razu. Wraz z sekretarzem gabinetu uzgodnił, iż trzeba zarządzić całkowity blackout w tej kwestii. To nie stawia w dobrym świetle służb wywiadowczych, jeśli telefon minister spraw zagranicznych może być tak łatwo plądrowany w poszukiwaniu kompromitujących osobistych wiadomości przez agentów przypuszczalnie pracujących dla prezydenta Rosji Władimira Putina” - czytamy dalej.

Za tym atakiem stały osoby powiązane z wywiadem rosyjskim

„Nie komentujemy ustaleń dotyczących bezpieczeństwa w przypadku indywidualnych osób. Rząd ma solidne zabezpieczenia, aby chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi. To obejmuje regularne briefingi w zakresie bezpieczeństwa dla ministrów i porady dotyczące ochrony ich osobistych informacji” - to z kolei oficjalnego stanowisko rzecznika rządu UK.

Liz Truss od roku 2010 pozostaje posłanką do Izby Gmin i reprezentuje okręg South West Norfolk. Piastowała różne stanowiska w gabinetach politycznych kolejnych brytyjskich premierów, a więc Davida Camerona, Theresy May i Borisa Johnsona, a całkiem niedawno sama została szefem rządu. 6 września 2022 stała się trzecią kobietą (po Margaret Thatcher i Theresie May) na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Pierwsze posiedzenie rządu odbyło się 7 września 2022, na dzień przed śmiercią monarchini. Truss stała się ostatnim premierem Elżbiety II i pierwszym szefem rządu podczas panowania jej następcy, króla Karola III.

Reakcja władz UK pozostawiała wiele do życzenia...

Jej rządy trwały jednak rekordowo krótko 20 października 2022 roku, wśród trwającego kryzysu gospodarczego i politycznego, Truss ogłosiła zamiar rezygnacji z funkcji premiera po zaledwie 44 dniach urzędowania. Jej rezygnacja uczyniła ją najkrócej urzędującym premierem w historii Wielkiej Brytanii. Schedę po niej przejął Rishi Sunak, który szefem rządu został w dniu 24 października 2022, gdy ogłoszono, że wygrał wybory w Partii Konserwatywnej.

