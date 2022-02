Nie wiesz jaki telefon kupić do 2000 zł? Wybierz jeden z tych modeli [ranking]

Większość z nas, przystępując do zakupu telefonu, nie bardzo orientuje się we wszystkich, złożonych parametrach technicznych. Ale bez obaw – zaraz powiemy Wam, jakie parametry można otrzymać w cenie nie wyższej, niż 2000 zł. Jako pierwszą weźmy na warsztat pamięć RAM, w której przechowywane są dane wykorzystywane przez system operacyjny lub aplikacje działające w danej chwili (przeciwieństwem RAM jest ROM - pamięć wewnętrzna/masowa, w której przechowywane są na stałe wszystkie zainstalowane aplikacje i pliki). Zbyt mała pamięć RAM oznacza, że telefon funkcjonuje zbyt wolno, dlatego rozsądne minimum wynosi tutaj 6 GB. Oczywiście, jeśli w cenie do 2000 zł udałoby się znaleźć telefon z wyższym RAM, na przykład 8 GB RAM, to byłby to duży plus.