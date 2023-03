Tego w historii Wielkiej Brytanii nie zrobił żaden monarcha. Król Karol III zaskoczył nie tylko swoich rodaków

Król Karol III ewidentnie stawia na własny styl panowania, który nieco odbiega od zachowań prezentowanych przez królową Elżbietę II. Monarcha przebywa właśnie z wizytą w Niemczech, gdzie wygłosił historyczne przemówienie w Bundestagu.

Król Karol III przeszedł do historii

Król Karol III przeszedł dziś do historii, choć tak formalnie rzecz biorąc nie został on jeszcze koronowany. Monarcha wystąpił w Bundestagu, gdzie przemówił do zebranych parlamentarzystów w dwóch językach – angielskim i niemieckim. Wystąpienie Karola III zostało bardzo dobrze przyjęte przez niemieckich polityków, o czym świadczy fakt, że kilkukrotnie otrzymał on owacje, a parlamentarzyści kiwali też z aprobatą głowami. Król mówił w parlamencie przede wszystkim o przyjaźni między Niemcami i Anglią, a także przypomniał politykom, jak wielkim szacunkiem i sympatią Niemcy cieszyli się u jego matki, królowej Elżbiety II. Monarchini po raz pierwszy odwiedziła Berlin w 1965 roku, gdy w kraju i Europie wciąż jeszcze leczono rany po II wojnie światowej. - Ta przyjaźń znaczyła tak wiele dla mojej ukochanej matki, królowej – przypomniał Karol w Bundestagu.







Niemcy i Anglia przewodzą antyrosyjskiej koalicji

Choć wielu mogłoby się z tym nie zgodzić, król Karol III zaznaczył, że Niemcy i Anglia solidarnie przewodzą antyrosyjskiej koalicji, sformowanej po tym, jak w lutym zeszłego roku Putin wydał swoim żołnierzom rozkaz zajęcia niektórych obszarów Ukrainy. Monarcha pochwalił Niemcy za ich postawę i obronę Ukrainy, a także przypomniał, jak ważne jest dalsze przeciwstawianie się Putinowi, który zagraża bezpieczeństwu Europy. - Niesprowokowana inwazja na Ukrainę spowodowała niewyobrażalne cierpienie tak wielu niewinnych ludzi. Niezliczona liczba istnień ludzkich została zniszczona, wolność i godność ludzka zostały zdeptane w najbardziej brutalny sposób, a bezpieczeństwo Europy zostało zagrożone – powiedział Karol. Ale też dodał, że świat „nie stanął tylko z boku”, a Niemcy, Anglicy i inne narody „mogą czerpać otuchę ze swojej jedności”. - Niemcy i Wielka Brytania wykazały się istotnym przywództwem. Jako dwaj najwięksi darczyńcy w Europie dla Ukrainy zareagowaliśmy zdecydowanie. Podjęliśmy decyzje, które wcześniej mogły wydawać się nie do pomyślenia – zaznaczył.

Niemcy i Anglicy potrafią się z siebie śmiać

W trakcie przemówienia w Bundestagu, król Karol III mówił o rzeczach trudnych, ale kilkukrotnie, dla przełamania, nawiązał też do spraw mniej poważnych. Na przykład do odwiecznej rywalizacji Niemców z Anglikami o prymat w futbolu – także kobiecym. Monarcha przypomniał wygraną w finale „Lwic” nad Niemkami podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet 2022. Poza tym Karol III poruszył też temat umiejętności Niemców i Brytyjczyków do śmiania się „ze sobą i z samych siebie” oraz przypomniał o dzielonym między narodami zamiłowaniu nie tylko do sportu, ale też do literatury i muzyki. - Już za kilka tygodni zdumiewająca muzyka Georga Friedricha Haendla – który urodził się Niemcem, a zmarł Brytyjczykiem – po raz kolejny rozbrzmi w Opactwie Westminsterskim podczas koronacji, tak jak przy każdej koronacji od czasu koronacji mojego dalekiego pradziadka króla Jerzego II, w 1727 roku – dodał Karol.

Relacje między Niemcami i Wielką Brytanią nigdy nie były tak dobre?

Biorąc pod uwagę słowa wypowiadane w Berlinie przez Karola III, można odnieść wrażenie, że relacje między Wielką Brytanią i Niemcami jeszcze nigdy nie były aż tak dobre. Podczas środowego bankietu powitalnego, zorganizowanego na cześć Karola III i królowej małżonki, monarcha zobowiązał się do pracy na rzecz „wzmacniania powiązań” między Wielką Brytanią a Niemcami, a także oddał hołd „wartości”, jaką stanowią trwałe relacje przyjaźni obu narodów.

W trakcie swojej wizyty Karol III przywitał się też z tłumami Niemców, którzy zgromadzili się w centrum miasta, by go zobaczyć. Dodatkowo król wraz z małżonką Kamilą odwiedził lokalny targ spożywczy Wittenbergplaztz, gdzie porozmawiał z lokalnymi producentami i sprzedawcami. Monarcha i królowa małżonka zostali poczęstowani kiełbasą, serem, miodem oraz świeżymi owocami i warzywami.

Karol III podziękował także Niemcom za wsparcie, jakie okazali oni Brytyjczykom po śmierci królowej Elżbiety II we wrześniu zeszłego roku.

