Te zachowania pasażerów doprowadzają stewardessy do szału. Czym można im się nieświadomie narazić podczas lotu?

Często latasz samolotem? Wydaje Ci się, że na pokładzie zachowujesz się wzorowo? Otóż możesz być w tym względzie w wielkim błędzie. Zobacz, jakie zachowania pasażerów doprowadzają personel pokładowy do szału, a czemu i Ty, w sposób nawet zupełnie nieświadomy, możesz być winny.

Tych zachowań personel pokładowy nie znosi u pasażerów

Pytanie dotyczące najbardziej denerwujących zachowań wśród pasażerów zadał w sieci Jay Roberts, były steward linii lotniczych Emirates. I na odpowiedzi nie musiał długo czekać, ponieważ na jego post szybko odpowiedzieli członkowie personelu pokładowego z całego świata. Błyskawicznie też okazało się, że jedną z najbardziej irytujących stewardów i stewardessy zachowań pasażerów jest ich brak reakcji na powitanie w trakcie boardingu. „[Nienawidzę, gdy pasażerowie] nie odpowiadają na moje powitanie, kiedy witam ich w samolocie” – napisał jeden z internautów. A inny dodał, że bardzo denerwuje go, gdy pasażerowie nie odwzajemniają uśmiechu i okazanej grzeczności. Poza tym wielu pracowników linii lotniczych nie kryje oburzenia, gdy ludzie wchodzą na pokład „wisząc na telefonie”, w tym prowadząc rozmowę wideo. Większość ma wówczas słuchawki na uszach i nie wie, co się dzieje, ani co się do nich mówi.





Pasażerowie często ignorują personel pokładowy?

Sam Jay Roberts powiedział na łamach „Daily Mail”, że „najgorszą rzeczą, jaką może zrobić pasażer, aby źle rozpocząć podróż, jest unikanie kontaktu wzrokowego [z członkami personelu pokładowego] lub ignorowanie podstawowego powitania” - Poza tym, że jest to niegrzeczne, to jest to też znakiem na lekceważenie roli załogi jako specjalistów od bezpieczeństwa. Jeśli ten samolot by się zapalił i trzeba by go było ewakuować, to zaryzykuję życie i zostanę, żeby upewnić się, że bezpiecznie z niego wysiądziesz. A jeśli źle się poczujesz, to ja będę przy tobie, robiąc wszystko, co w mojej mocy, żeby uratować ci życie. A ty nawet nie jesteś w stanie zauważyć, że stoję tutaj i witam się z tobą? - dodał były pracownik linii Emirates.

Co jeszcze denerwuje personel pokładowy w pasażerach?

Kwestie dotyczące przywitania się z załogą czy odwzajemniania uśmiechu to nie są jedyne rzeczy, które denerwują stewardów i stewardessy u pasażerów. Niektórych irytuje, że pasażerowie koniecznie chcą im podać numer swojego miejsca podczas wchodzenia na pokład, innych – że muszą uspokajać pasażerów, którzy chcą opuścić pokład natychmiast po wylądowaniu, a jeszcze innych do szału doprowadzają pasażerowie, którzy otwierają schowki na bagaż podczas lotu po, żeby coś wyjąć i następnie go nie zamykają.

Poniżej prezentujemy Wam jeszcze kilka ciekawych wpisów:

„Przewijają maluchy na siedzeniu, a potem wręczają mi ich pieluchy z 'wsadem'”;

„Rozmawiają ze mną, kiedy jem”;

„Chodzą boso do toalety”;

„Układają wszystko na tacy z posiłkiem, myśląc, że wyświadczają ci przysługę”;

Jak to wszystko wygląda z perspektywy pilota?

No właśnie, a jak to wszystko wygląda z perspektywy pilota? Nie trzeba się długo namyślać, żeby skonstatować, że cały proces latania/pracy wygląda dla pilota nieco inaczej. A o tym, jak wygląda dokładnie, dowiadujemy się m.in. od 29-letniego Garretta – pilota linii lotniczych American Airlines, który jest jednocześnie gwiazdą na Instagramie i Tik Toku. Pilot, którego poczynania śledzi ponad 600 000 osób na Instagramie i podobna liczba na Tik Toku, szczegółowo opisuje, jak wygląda życie pilota komercyjnych linii lotniczych, a do tego często ujawnia mało znane szczegóły związane z podróżowaniem samolotem. Garrett udziela odpowiedzi na wiele frapujących internautów pytań, od tych, jak uniknąć turbulencji, przez to, jak poradzić sobie ze strachem przed lataniem i aż po to, co dzieje się, gdy w samolot uderza piorun.

Aby uspokoić wszystkich zaniepokojonych, pilot w jednym ze swoich filmików na Tik Toku wytłumaczył na przykład, że od czasu fatalnego w skutkach uderzenia pioruna w lecący samolot w Stanach Zjednoczonych w 1967 roku, które doprowadziło do eksplozji zbiornika paliwa, samoloty budowane są tak, aby wytrzymać takie uderzenia i są przez to znacznie bardziej bezpieczne. - Jeśli boicie się, że zginiecie w katastrofie lotniczej, pozwólcie, że was uspokoję. Prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej wynosi 1 na 11 milionów – mówi na przykład w jednym ze swoich filmików Amerykanin. I dla porównania podaje, że prawdopodobieństwo śmierci w wyniku zatrucia pokarmowego wynosi 1 na 3 miliony, prawdopodobieństwo śmierci w wyniku spadku z drabiny wynosi 1 na 2,3 miliona, z kolei prawdopodobieństwo śmierci w wyniku upadku z łóżka wynosi 1 na 2 miliony, a prawdopodobieństwo utopienia się podczas kąpieli w wannie wynosi 1 na 685 000.

