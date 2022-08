Te plaże w Wielkiej Brytanii zostały zamknięte po zrzucie ścieków do morza

Ścieki dostały się do wód w ośmiu hrabstwach, w tym do wód w nadmorskich kurortach

Fot. Getty

Po zrzuceniu do morza ścieków przez jedną z firm wodociągowych, w aż ośmiu hrabstwach w UK plaże stanowią obecnie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Poniżej prezentujemy Wam pełną listę plaż, które zostały zamknięte w związku z pojawieniem się zanieczyszczeń w przybrzeżnych wodach.

Blisko 50 plaż w Anglii i Walii zostało zanieczyszczonych przez firmę wodociągową Southern Water, która w czasie trwających od poniedziałku ulewnych deszczy zrzuciła do morza nieoczyszczone ścieki. Jak podała organizacja Surfers Against Sewage, przybrzeżne wody zostały zanieczyszczone na terenie Sussex, Kornwalii, Devon, Essex, Lancashire, Lincolnshire, Northumberland i Cumbrii. Ścieki dostały się do wody m.in. w popularnych kurortach Bognor Regis (West Sussex ), Lulworth Cove (Dorset), Newquay (Kornwalia) i Southend-on-Sea (Essex). Southern Water tłumaczy, że zrzut ścieków miał na celu ochronę dobytku ludzi przed zalaniem i uspokaja, że ok. 95 proc. tego, co dostało się do morza, stanowi nieszkodliwa deszczówka. Ale firma nie jest w tym względzie zbyt wiarygodna, biorąc pod uwagę, że tylko w zeszłym roku została ukarana grzywną w wysokości 90 mln funtów za zrzucenie ogromnej ilości ścieków na połudnowym wybrzeżu UK.

Rząd odłożył na półkę publikację obiecanego i długo oczekiwanego planu działania ws. ścieków, a branża powróciła do pompowania i zrzucania ścieków, gdy tylko spadnie deszcz. Nasze rzeki i plaże są ponownie traktowane jak otwarte kanały ściekowe… Nasze rzeki i plaże nie powinny być przedmiotem tego rodzaju przemysłowego wandalizmu dokonywanego na środowisku – alarmuje Hugo Tagholm, dyrektor Surfers Against Sewage.

Które plaże w UK zostały zamknięte na skutek zrzutu ścieków?

Mamy już pełną listę plaż, które zostały zamknięte z powodu nadmiernego zrzutu ścieków i zagrożenia, jakie zanieczyszczenia stanowią dla ludzi.

Bognor Regis, West Sussex

Newquay, Kornwalia

East Looe, Kornwalia

Heacham, Norfolk

Rest i Sandy Bay (Porthcawl), Bridgend

Morecambe North, Lancashire

Cowes, Isle of Wight

Robin Hood’s Bay, North Yorkshire

Miasto Sidmouth, Devon

Shoreham Beach, West Sussex

Southend-on-Sea, Essex

Nie przegap: Coraz więcej mieszkańców UK porzuca swoje zwierzęta! Nie mają pieniędzy, by je wyżywić

Z kolei poniższe obszary, choć nie zostały zamknięte, nie są do końca bezpieczne i turyści powinni ich raczej unikać:

Cheshire

Dee River

Kumbria

Allonby

Walney Biggar Bank

Walney Sandy Gap

Walney West Shore

Kent

Herne Bay Central

Tankerton

Lancashire

Morecambe North

Morecambe South

Lincolnshire

Cleethorpes

Merseyside

Southport

South Devon

Goodrington

Paignton Sands

Paignton Preston Sands

Tyne and Wear

Tynemouth Cullercoats

Yorkshire

Marske Sands

Redcar Coatham

Redcar Lifeboat Station

Robin Hood’s Bay

Saltburn

Durham

Seaton Carew Center

Seaton Carew North

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!