Te miejsca i atrakcje w UK rozczarowały wielu Polaków. Zgadzacie się?

Fot. Getty

Soczysta zieleń, imponujące, nadmorskie klify, a także doskonale zachowane zamki i pałace – to z pewnością prawdziwe wizytówki Wielkiej Brytanii. Ale na Wyspach znajdują się też miejsca i atrakcje, które, jak bez ogródek przyznają Polacy żyjący w UK, całkowicie rozczarowują. Zobaczcie, czy zgadzacie się z ich opinią!

Poniżej prezentujemy Wam listę miejsc i atrakcji w UK, które Polacy ocenili w mediach społecznościowych jako najbardziej rozczarowujące:

1. Stonehenge

Stonehenge to atrakcja w Wielkiej Brytanii, która, obok Londynu, najczęściej zdaje się rozczarowywać turystów. „Rozreklamowany, a nawet wejść do środka się nie da” - napisał jeden z internautów.

2. Londyn

Na stolicę UK lecą czasem prawdziwe gromy. Wystarczy kilka komentarzy („W UK byłam rozczarowana Londynem, tłumy, korki, ścisk i czułam się przytłoczona z każdej strony”; „Nie wiem dlaczego: non stop miałem poczucie zagrożenia”; „Strasznie dużo ludzi, jak można tak żyć?”; „Jak krety w podziemnych korytarzach, tłumy, brud”), by zauważyć, że nasi rodacy nie darzą Londynu zbytnią sympatią.

3. Skegness

To miasto portowe w hrabstwie Lincolnshire często wskazywane jest przez Polaków jako niewarte odwiedzenia. „Tragedia, kwintesencja tego, co by można nazwać: Little Britain on holidays. Żałuję, że tam spędziłem jeden dzień” - napisał jeden z internautów.

4. Pałac Buckingham

Okazuje się, że Pałac Buckingham rozczarował niemałą ilość Polaków. Jeden z internautów w dosyć zabawny sposób napisał, dlaczego: „Plotka głosi, że tam królowa Elżbieta II mieszka. Niemożliwe.... Skromnie, szału nie ma..... Podłogi liche”.

5. London Eye

6. Bournemouth

7. Blackpool

To portowe miasto w hrabstwie Lancashire również nie cieszy się wśród Polaków dobrą opinią. „Pełno kiczu, bałaganu, a w dodatku wiatr mało co mi głowy nie oderwał” - poskarżył się jeden z internautów.

8. Brighton

9.Miasta – uzdrowiska: Bath i Cheltenham

10. Eden Project – ogród botaniczny w Kornwalii.

A Wy jakie macie zdanie na temat wymienionych atrakcji? Co jeszcze, według was, powinno się znaleźć na liście największych rozczarowań turystycznych w UK? Czekamy na wasze komentarze!