Te miasta Wielkiej Brytanii są „najszczęśliwsze”? Zobacz, czy i Twoje znajduje się na liście i czy zgadzasz się z przyjętym kryterium!

Fot. Getty

„Najszczęśliwsze” i „najmniej szczęśliwe” miasta Wielkiej Brytanii – co kryje się pod tymi pojęciami? Jakie kryterium przyjęli badacze, żeby ustalić, gdzie mieszkańcom teoretycznie żyje się najlepiej, a gdzie najgorzej! O tym wszystkim piszemy dla Was poniżej!

Masz problem z tym, żeby rano wstać z łóżka, gdy na zewnątrz jest zimno i ciemno? Czujesz, że ciągle brakuje ci energii? Nie przejmuj się, to tzw. zimowa depresja (ang. winter blues), z którą boryka się wielu z nas. O tej porze roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii, podobnie zresztą jak mieszkańcy Europy kontynentalnej, mają znacznie mniej kontaktu ze światłem słonecznym, co bardzo wpływa na ich ogólne samopoczucie i codzienny nastrój. Jednak nawet w obrębie Wielkiej Brytanii poszczególne regiony są w różnym stopniu narażone na negatywne efekty niskiej ekspozycji na słońce. I to właśnie spróbowali ustalić brytyjscy eksperci, którzy zweryfikowali, które miasta w UK są teoretycznie „najszczęśliwsze” (ze względu na największą ekspozycję na słońce w ciągu roku), a które są „najmniej szczęśliwe” (ze względu na mniejszą ilość docierających do nich promieni słonecznych).

Najbardziej słoneczne miejsca w Wielkiej Brytanii

Chichester – 232 godziny słońca

Hastings – 227 godzin słońca

St Helens – 227 godzin słońca

Eastbourne – 222 godziny słońca

Southend-on-Sea – 216 godzin słońca

Poole – 216 godzin słońca

Brighton – 215 godzin słońca

Ipswich – 214 godzin słońca

Peterborough – 214 godzin słońca

Bournemouth – 212 godzin słońca

Najmniej słoneczne miejsca w UK

Bradford – 110 godzin słońca

Barnsley – 110 godzin słońca

Rochdale – 125 godzin słońca

Glasgow – 137 godzin słońca

Paisley – 140 godzin słońca

Belfast – 141 godzin słońca

York – 145 godzin słońca

Gateshead – 146 godzin słońca

Preston 147 godzin słońca

Sevenoaks – 154 godziny słońca



