Te dziesięć wyrażeń w języku polskim dosłownie WYKOŃCZY każdego Brytyjczyka! [wideo]

Dla obcokrajowców polski język może być prawdziwym koszmarem - sprawdźcie dlaczego te 10 wyrażeń to prawdziwy koszmar dla wszystkich, uczących się naszego języka.

Na youtube`owym kanale "Love My Poland!" pojawił się niezwykle interesujący materiał przedstawiający 10 wyrażeń w języku polskim, które dla posługujących się angielskim Brytyjczyków (i nie tylko!) stanowią prawdziwą zagadkę. No bo jak wytłumaczyć native speakerowi z Wysp o co chodzi kiedy Polak mówi "olej to" albo żegna się mówiąc "lecę". O jaki rodzaj oleju chodzi? Taki do gotowania czy do silnika? I gdzie ci Polacy ciągle latają?

Zobaczcie sami, jak użytkownik języka angielskiego uczący się polskiego wyjaśnia o co chodzi:

Powszechna opinia o języku polskim jest taka, że jest to jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Obcokrajowcy, którzy chcą uczyć się naszej mowy, twierdzą nawet, że jest ona niemożliwa do nauczenia się. Niektórym nauka idzie jednak całkiem nieźle...

... jak choćby temu policjantowi. Matt, czy też po prostu Mateusz, udowadnia, że można się nauczyć języka polskiego. Pracujący jako policjant w Leicestershire mówi już trochę po polsku, ale cały czas się uczy. Na szczęście zna już na tyle nasz język, że możemy podziwiać jego umiejętności. Zresztą sami je oceńcie: Brytyjski policjant uczy się języka polskiego i świetnie mu idzie!

Adam pochodzi z Anglii. Zajmuje się oprowadzeniem wycieczek. Mieszka we Wrocławiu ze swoją rodziną, żoną z Polski i dziećmi. Przeprowadził się do naszej ojczyzny zeszłego lata, ale wciąż pracuje na Wyspach. Na YouTubie prowadzi kanał The Super Commuting Dad i jednen z ostatnich odcinków poświęcił właśnie na sprawy dotyczące trudności w nauce języka polskiego.