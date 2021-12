Te bliźniaczki zawsze robią wszystko razem. Teraz próbują zajść w ciążę ze wspólnym narzeczonym

Fot. YouTube

Nie od dziś wiadomo, że bliźnięta jednojajowe łączy specyficzna więź, często niezrozumiała dla osób postronnych. Ale więź łącząca Annę i Lucy DeCinque zyskała rozgłos na całym świecie, ponieważ kobiety robią wspólnie absolutnie wszystko. Teraz na przykład planują zajść w ciążę... z tym samym mężczyzną.

Anna i Lucy DeCinque – 35-latki z Perth, w Australii, nazywane są często „najbardziej identycznymi bliźniaczkami” na świecie. Kobiety zyskały też ogólnoświatową sławę, gdy okazało się, że absolutnie wszystko robią razem. Nic, co dzieje się u bliźniaczek, nie jest przypadkowe – Australijki dokładają wszelkich starań, by ich życie było naprawdę identyczne. Media, żywotnie zainteresowane życiem bliźniaczek, niejednokrotnie opisywały już, jak siostry przestrzegają tej samej diety (odmierzając chociażby te same porcje jedzenia) albo wydają takie same sumy na zabiegi kosmetyczne i operacje plastyczne, w tym na implanty piersi i sztuczne brwi ($250 000, czyli ok. £177 000).

Dziecko z tym samym mężczyzną

Obecnie o siostrach Annie i Lucy DeCinque znów jest głośno, a to za sprawą pragnienia posiadania dziecka. Bliźniaczki stwierdziły, że będą się starały o potomstwo, ale ponieważ chcą zrobić wszystko razem, to i dawca nasienia ma być w obu przypadkach ten sam. Kobiety już pochwaliły się w mediach, że mają owulację w tym samym czasie i że w związku z tym w tym samym momencie w miesiącu wzywają swojego wspólnego partnera do sypialni. Chodzi oczywiście o to, by w ciążę zajść w tym samym czasie. - Czegokolwiek nie powiesz, to zrobimy to razem. Nigdy się nie rozdzielamy. Nie sądzę, abyśmy mogły funkcjonować bez siebie. Mamy lęk separacyjny. Jesteśmy ze sobą zbyt związane – wyznała Anna na łamach „New York Post”.