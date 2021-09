Tax Free Childcare: Jak otrzymać rządowe dofinansowanie na opiekę nad dzieckiem?

Fot. Getty

Kto może liczyć na rządowe dofinansowanie opieki nad dzieckiem? Ile wynosi Tax Free Child Care w UK? Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego HMRC przypomina rodzicom i opiekunom o możliwości wsparcia finansowego.

Jak informuje HMRC, w czerwcu 2021 r. w całej Wielkiej Brytanii z Tax Free Childcare korzystało 308 000 brytyjskich rodzin. Niestety, wiele gospodarstw domowych w UK, które są uprawnione do rządowego wsparcia finansowego obejmującego opiekę nad dziećmi, wciąż nie jest świadomych możliwości skorzystania z państwowej pomocy.

Kto może otrzymać Tax Free Childcare w UK?

Tax Free Childcare, czyli zwolnienie z podatku w zakresie opłat za opiekę nad dziećmi, przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy spełniają określone warunki. HMRC bierze pod uwagę przede wszystkim cztery sprawy:

czy pracujesz

jaki masz dochód (Ty i Twój partnera, jeśli go posiadasz)

jaki jest wiek i sytuacja Twojego dziecka

jaki jest Twój status imigracyjny.

Pod względem pracy, zwolnienie z podatku przyznawane jest najczęściej wtedy, gdy aktualnie pracujesz (lub Twój partner pracuje) lub jeśli jesteś zatrudniony (lub Twój partner jest), ale:

przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie rocznym

jesteś na urlopie rodzicielskim, macierzyńskim, ojcowskim lub adopcyjnym.

W kwestii dochodu wymagane jest uzyskiwanie wynagrodzenia przez co najmniej trzy kolejne miesiące, przy czym średnio wynagrodzenie nie może być niższe niż Minimum Wage, a liczba przepracowanych godzin nie może być mniejsza niż 16 godzin w tygodniowo.

Tax Free Childcare przysługuje w wysokości do 2000 funtów, jeśli dziecko nie ma więcej niż 11 lat. Z kolei wsparcie w wysokości do 4000 funtów przysługuje na niepełnosprawne dzieci do 17. roku życia.

Tax Free Childcare a status imigracyjny

Zwolnienie z podatku na opłaty ponoszone z tytuły opieki nad dzieckiem przysługuje obywatelom brytyjskim, a także obywatelom UE, EOG i Szwajcarii – ale tylko tym, którzy posiadają pre-settled lub settled status, lub inny status dający prawo do korzystania ze środków publicznych w UK.

Jak skorzystać z Tax Free Childcare?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku trzeba aplikować poprzez rządową stronę (https://www.gov.uk/apply-for-tax-free-childcare). Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wtedy za każde 8 funtów, które rodzic lub opiekun wpłaci na dedykowane konto w ramach ponoszonych opłat za opiekę nad dzieckiem, rząd zwróci mu 2 funty, ale łącznie nie więcej niż 500 funtów co trzy miesiące na (2000 funtów rocznie) na dziecko do 11. roku życia lub 1000 funtów co trzy miesiące (4000 funtów rocznie) na dziecko niepełnosprawne do 17. roku życia.

Więcej informacji na temat Tax Free Childcare znajduje się na stronach rządowych: https://www.gov.uk/get-tax-free-childcare.