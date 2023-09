Kryzys w UK Tańsze wersje podstawowych produktów spożywczych będą powszechnie dostępne?

Eksperci Which? nawołują, by sieci spożywcze zagwarantowały ludziom dostęp do tańszych wersji podstawowych artykułów żywnościowych. Gdy brak jest na półkach produktów w wersji niskobudżetowej, konsumenci zmuszeni są kupować produkty w o wiele za wysokiej cenie.

Kryzys kosztów utrzymania – nad czym muszą popracować supermarkety?

Z badania przeprowadzonego przez ekspertów Which? wynika, że podstawowe produkty spożywcze, takie jak makaron, ryż, fasolka po bretońsku czy czarna herbata mogą kosztować ponad trzy razy więcej, jeśli w sklepach nie są dostępne wersje budżetowe. Brak tańszych artykułów spożywczych to bolączka przede wszystkich lokalnych sklepów (tzw. convenience stores), w których, z racji swojego położenia, często zakupy robią osoby starsze. I te, które nie dysponują samochodem. Wcześniejsze ustalenia Which? w ogóle pokazało, że tańsze podstawowe produkty spożywcze to rzadkość w mniejszych, lokalnych sklepach. A przecież, jak wynika z danych gromadzonych przez Which?, na początku tego roku inflacja żywności wyniosła aż 17,2 proc. To, że w sierpniu stopa inflacji spadła do 12,5 proc., czyli do najniższego poziomu od września 2022 r., to nadzwyczaj dobry sygnał. Ale do osiągnięcia spokoju przez konsumentów w zakresie zakupów spożywczych jest jeszcze daleko. Kryzys utrzymania trwa i jeszcze trochę potrwa.

W reakcji na doniesienia ekspertów, Morrisons wprowadził 10 artykułów z asortymentu niskobudżetowego do 500 sklepów lokalnych Daily. Sieć zapowiedziała także uzupełnienie tej oferty o kolejnych 30 produktów. Podobnie zachowało się Tesco, które zobowiązało się do zamiany markowych towarów na tańsze zamienniki w sklepach Express.

Jak konsumenci przepłacają za podstawowe produkty spożywcze?

Which? pokazało na konkretnych przykładach, w jaki sposób konsumenci przepłacają za podstawowe produkty spożywcze. Na przykład gdy w Tesco zabrakło niskobudżetowego ryżu długoziarnistego Grower’s Harvest Long Grain Rice (1 kg) za 52 p, klienci musieli zapłacić aż 1,25 funta za ryż długoziarnisty Easy Cook Long Grain (1 kg) własnej marki. Czyli o 140 proc. więcej. Z kolei w supermarkecie ASDA, gdy zabrakło ryżu Just Essentials (1 kg) w cenie 52 p, kupujący zmuszeni byli płacić o 246 proc. więcej za ryż biały Easy Cook Long Grain (1 kg) marki własnej za 1,80 funta.



