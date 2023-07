Tańsze wakacje dla rodzin bez podróży lotniczych

Rosnących latem cen biletów lotniczych można uniknąć korzystając z prostej alternatywy, jaką jest podróż pociągiem. Wielu wczasowiczów omija lotniska i towarzyszące im kłopoty związane z opóźnieniami i większymi wydatkami na rzecz kolei europejskiej. Nie dla każdego jednak podróże pociągami są tańsze – wiele w tym wypadku zależy od liczby podróżnych.

Wybór pociągu może się okazać nie tylko lepszy dla planety, ale także dla naszego portfela. Według badań przeprowadzonych przez Which? Travel, rodziny mogą zaoszczędzić pieniądze wybierając pociągi sypialne zamiast lotów krótkodystansowych.





Czteroosobowa rodzina mogłaby zaoszczędzić około 100 funtów podróżując pociągiem sypialnym, a większa rodzina może zaoszczędzić w ten sposób ponad 250 funtów.

Na których trasach kolejowych można zaoszczędzić najwięcej?

Which? przeanalizowało koszty podróży na trzech trasach pociągów sypialnych w Europie i dwóch trasach pociągów sypialnych w Wielkiej Brytanii. Na trasach europejskich – z Paryża do Wiednia, z Brukseli do Wiednia i z Londynu do Berlina – porównano ceny podróży najtańszym prywatnym przedziałem w pierwszym tygodniu sierpnia z kosztem najtańszego lotu i noclegu.

Wzięto pod uwagę połączenia z Paryża do Wiednia i z Brukseli do Wiednia obsługiwane są przez Nightjet – największą w Europie firmę z pociągami sypialnymi. Podróżując tymi niim para z dwójką dzieci wydałaby mniej niż na podróż lotniczą. Odwrotnie jednak by było w przypadku, gdyby para podróżowała sama.

Which? podsumowuje: „Czteroosobowe grupy mogą zaoszczędzić 94 funty podczas gdy większa grupa może obniżyć koszt podróży nawet o 267 funtów”.

Wszystko zależy od liczby podróżnych

Z kolei na trasie z Londynu do Berlina (w wagonie sypialnym) obsługiwanej przez firmę European Sleeper bilet na pociąg jest nieznacznie droższy niż lot z noclegiem.

- Nasze badania wykazały, że osoby podróżujące samotnie i pary musiałyby zapłacić znacznie więcej za podróż pociągiem zamiast samolotu. Ale dobrą wiadomością jest to, że rodziny mogłyby jadąc pociągiem znacznie zaoszczędzić i większe grupy, które mogą dzielić przedziały pociągów – powiedział Rory Boland z Which? Travel.

Z kolei podróże pociągami w Wielkiej Brytanii są cenowo zbliżone do podróży lotniczych na terenie kraju.

