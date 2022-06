Tankują i odjeżdżają - rośnie liczba przypadków prób kradzieży paliwa ze stacji

Praktyka "refuel and run" staje się coraz powszechniejsza na Wyspach - obecnie dochodzi do trzech prób kradzieży paliwa dziennie w skali jednej stacji, a ceny benzyny i oleju napędowego wciąż idą w górę.

Rosnące ceny benzyny i ropy z pewnością przyczyniły się do ​​wzrostu liczby kierowców próbujących odjechać bez uprzedniego płacenia za zatankowane paliwo. Jak wynika z najnowszych danych dziennie dochodzi do trzech prób takich kradzieży na jednej stacji. Dane z Forecourt Eye pokazują, że w okresie od stycznia do maja 2022 roku liczba zgłoszeń tego typu wzrosła o 39%. W sumie dochodziło do 3000 prób kradzieży dziennie w przypadku tych stacji benzynowych, z którymi współpracuje Forecourt Eye (jest ich właśnie około 1000). Z kolei British Oil Security Syndicate utrzymuje, iż próby kradzieży wzrosły o 22% w pierwszym tygodniu czerwca, w porównaniu z tym samym okresem w maju.

"Nie ma wątpliwości, że istnieje związek między rosnącymi cenami paliwa a częstszymi przypadkami przestępstw paliwowych" - komentował Claire Nichol, dyrektor wykonawczy BOSS. Luke Bosdet, rzecznik AA dodawał, że kiedy ceny tankowania "osiągają rekordowy poziom, kradzież paliwa przyciąga dwa rodzaje złodziei: zdesperowanych i zorganizowanych."

Niektórzy kierowcy z desperacji posuwają się do kradzieży

"Część paliwa jest kradziona przez ludzi, którzy korzystają z samochodu, motocykla lub skutera, aby dostać się do pracy lub zająć się nią, ale jego finanse zostały nadszarpnięte przez kryzys kosztów utrzymania. Kradzież paliwa staje się wtedy aktem desperacji" - zauważał Bosdet.

Warto również dodać, że część kierowców przyłapanych na próbie kradzieży zapewniała, że po prostu nie miała portfela przy sobie, bo go... zapomniała! Według danych BOSS i Forecourt Eye działo się tak w około połowie przypadków.

Rośnie liczba prób odjechania ze stacji bez płacenia

Przypomnijmy, w czwartek 9 czerwca, koszt napełnienia 55-litrowego baku wyniósł £100,27. To był „czarny dzień” dla kierowców, jak przyznają eksperci, w tym rzecznik RAC ds. paliw Simon Williams. Z danych firmy Experian Catalist wynika, że średnia cena litra benzyny bezołowiowej na stacjach paliw w Wielkiej Brytanii osiągnęła w środę rekordową wartość 182,3 p, czyli o 1,6 p więcej niż w dniu poprzednim. Najwyższy z kolei skok cen odnotowano w poniedziałek, gdy cena litra popularnej benzyny wzrosła o 2,2 p (to największy dzienny wzrost cen paliwa od 17 lat).

