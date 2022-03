Tania linia lotnicza znosi obowiązek zakładania maseczek na pokładach swoich samolotów. Będzie wygodniej, ale czy bezpieczniej?

Fot. Getty

Coraz więcej linii lotniczych decyduje się na zniesienie obowiązku zakładania maseczek na pokładach swoich samolotów. Wielu pasażerów odetchnie w związku z tym z ulgą, ale czy podróżowanie będzie wówczas równie bezpieczne?

W pierwszej połowie marca obowiązek zakrywania ust i nosa podczas lotu zniosły m.in. linie lotnicze British Airways i Virgin Atlantic. Teraz na taki sam ruch zdecydowała się popularna, tania linia lotnicza Easy Jet. Przewoźnik ogłosił jednak zakończenie obowiązku maseczkowego tylko na wybranych lotach, a więc na trasach pomiędzy państwami, które w równym zakresie nie wymagają zakrywania ust i nosa. Co to zatem oznacza? Otóż oznacza to, że pasażerowie nie będą musieli zakładać maseczek na przykład w trakcie lotów z Wielkiej Brytanii do m.in.Danii, Gibraltaru, Islandii czy Węgier oraz na lotach krajowych, w tym na wyspę Jersey, natomiast nadal będą musieli je zakładać na przykład na lotach z i do Szkocji. Obowiązek noszenia maseczek w samolotach EasyJet zostanie zniesiony w dniu 27 marca, ale pasażerowie, którzy nadal będą się czuli bardziej komfortowo z maseczkami na twarzy, będą rzecz jasna mieli możliwość dalszego chronienia się w ten sposób.

EasyJet idzie na rękę podróżnym, ale chce przestrzegać prawa

W komunikacie EasyJet dotyczącym zniesienia obowiązku maseczkowego czytamy: - „Jako paneuropejska linia lotnicza obsługująca ponad 30 krajów, musimy nadal zapewniać, że my i nasi klienci przestrzegamy wymogów prawnych wszystkich krajów, do których latamy. Apelujemy do rządów europejskich o skoordynowane podejście do usuwania tego wymogu tam, gdzie to możliwe, aby było to łatwe i jasne dla klientów. Będziemy dążyć do dostarczania klientom klarownych informacji, w tym na pokładzie, z wyszczególnieniem konkretnych wymagań dotyczących masek podczas ich lotu”.

Wielka Brytania przyjęła plan życia z Covid

Przypomnijmy, że od 18 marca rząd zniósł ostatnie ograniczenia dotyczące Covid-19, w tym formularze lokalizacyjne dla pasażerów i testy dla nieszczepionych podróżnych. A wszystko to w ramach nowego planu na życie z koronawirusem - „Living with Covid Plan”. Dobrej myśli w zakresie zniesienia restrykcji jest też dyrektor operacyjna Heathrow, Emma Gilthorpe. - Chociaż nadal zalecamy noszenie maseczek, możemy być pewni, że inwestycje, które poczyniliśmy w zabezpieczenia przeciwko Covid – niektóre z nich nie zawsze są widoczne – w połączeniu z fantastyczną ochroną zapewnianą przez szczepionki, będą nadal zapewniać ludziom bezpieczeństwo podczas podróży – zaznaczyła Gilthorpe.