Tania linia lotnicza wznawia połączenia w UK. Zobacz, gdzie polecisz od 15 czerwca

Fot. Getty

Tania linia lotnicza EasyJet wznawia od dziś połączenia w UK. Samoloty oderwą się od ziemi po raz pierwszy od drugiej połowy marca, gdy rząd Borisa Johnsona wprowadził ścisły lockdown.

Wznowienie lotów przez EasyJet to dobra wiadomość dla amatorów taniego latania. Samoloty brytyjskiego przewoźnika były uziemione od drugiej połowy marca, czyli od czasu wprowadzenia przez rząd Borisa Johnsona ścisłej izolacji. Teraz jednak EasyJet, podobnie jak inne linie lotnicze, otrzymał zielone światło w zakresie powrotu do latania, a pierwszy samolot przewoźnika wzbił się dziś w powietrze o godz. 7:00 z lotniska Gatwick i poleciał do Glasgow.

Na razie EasyJet będzie obsługiwał przede wszystkim loty krajowe – z jednym wyjątkiem, jakim będzie połączenie z Londynu Gatwick do Nicei. Poniżej znajduje się pełna lista połączeń EasyJet, które zostają wprowadzone w UK z dniem 15 czerwca:

Belfast-Birmingham

Belfast-Bristol

Belfast-Edinburgh

Belfast-Glasgow

Belfast-London Gatwick

Belfast-Liverpool

Belfast-Newcastle

Birmingham-Belfast

Bristol-Belfast

Edinburgh-Belfast

Edinburgh-London Gatwick

Glasgow-Belfast

Glasgow-London Gatwick

Inverness-London Gatwick

Isle of Man-London Gatwick

Isle of Man-Liverpool

London Gatwick-Belfast

London Gatwick-Edinburgh

London Gatwick-Glasgow

London Gatwick-Inverness

London Gatwick-Isle of Man

London Gatwick-Nice

Liverpool-Belfast

Liverpool-Isle of Man

Newcastle-Belfast

Przewoźnik zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla niego najwyższym priorytetem, w związku z czym zarówno podróżni, jak i członkowie załogi będą zobowiązani do bezwzględnego noszenia maseczek na pokładzie. Poza tym samoloty będą dezynfekowane przed przyjęciem każdorazowej grupy ludzi, a pasażerowie będą otrzymywać na pokładzie zestawy do dezynfekcji rąk. Zmianie ulegnie także serwis pokładowy – pasażerowie nie będą mogli na razie zakupić na pokładzie ani napojów, ani jedzenia.

