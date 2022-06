Tania linia lotnicza będzie narażać pasażerów na niebezpieczeństwo? Piloci mają się przestać skarżyć, że są zmęczeni

Fot. Getty

Szef jednej z popularnych tanich linii lotniczych wzbudził niemałą konsternację, mówiąc pilotom, żeby przestali się skarżyć na zmęczenie. Piloci nie czekali długo z ripostą i odpowiedzieli, że zmuszanie ich do latania, gdy nie mają siły, „to jak wręczanie kluczyków do samochodu pijanemu kierowcy”.

József Váradi - CEO linii lotniczej WizzAir, nie przejął się doniesieniami swoich pracowników dotyczącymi odczuwanym przez nich przemęczeniem. Wręcz przeciwnie, w nagraniu wykonanym na wewnętrzny użytek firmy, szef taniej linii zachęcił swoich podwładnych do większej mobilizacji. - Rozumiem, że teraz, gdy wszyscy wracamy do pracy, zmęczenie jest potencjalnym skutkiem ubocznym. Ale kiedy zaczniemy stabilizować składy [załóg], musimy też zmniejszyć wskaźnik zmęczenia. Chodzi mi o to, że nie możemy prowadzić tego biznesu, gdy co piąta osoba w bazie bierze wolne, ponieważ jest zmęczona. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ale czasami trzeba iść o krok dalej. Szkody są ogromne, gdy odwołujemy lot. Naprawdę ogromne. To uszczerbek na reputacji marki i dodatkowe szkody finansowe, szkody transakcyjne, ponieważ musimy za to zapłacić odszkodowanie – zaznaczył na nagraniu Váradi.

Deficient safety culture alert!@WizzAir CEO encourages pilots to fly fatigued! It’s like handing the car keys to a drunk driver. @EASA step in! You are WIZZ’ oversight authority… pic.twitter.com/qdJdBVwH90 — European Pilots (@eu_cockpit) June 8, 2022

Szef WizzAir przesadził?

Pracownicy branży lotniczej szybko zareagowali na słowa szefa linii WizzAir i to zareagowali w sposób dosyć ostry. „Alarm w związku z niedostateczną kulturą bezpieczeństwa! Dyrektor generalny @WizzAir zachęca pilotów do latania, gdy są zmęczeni! To jak wręczanie kluczyków do samochodu pijanemu kierowcy” - taki wpis na Twitterze umieściło Europejskie Stowarzyszenie Kokpitów, które reprezentuje 40 000 pilotów. A Martin Chalk, sekretarz generalny the British Airline Pilots’ Association, dodał: - Nalegam, aby pan Váradi szybko wyjaśnił, że Wizz Air w pełni wesprze każdego pilota, który postępuje właściwie, nie lecąc, jeśli czuje się zmęczony i jeśli robi to z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów, załogi i statku powietrznego. Namawiam go, aby był tak samo profesjonalny, jak jego piloci, w dążeniu do wykorzenienia zmęczenia z pokładu.

