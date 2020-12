Tak źle nie było od dawna – z paczek bożonarodzeniowych skorzystają w tym roku MILIONY Brytyjczyków

Fot. Getty

Statystyki są nieubłagane – miliony Brytyjczyków będzie musiało w tegoroczne święta skorzystać ze specjalnych paczek bożonarodzeniowych. W przeciwnym razie nie będą mieli za co cieszyć się świątecznym czasem.

Z danych zebranych przez organizację Save the Children wynika, że aż 37 proc. najbiedniejszych rodzin w Wielkiej Brytanii – czyli ok. 1,3 mln – będzie musiało przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia zwrócić się o pomoc do banków żywności. Z kolei 21 proc. rodzin z trudem związujących koniec z końcem – czyli ok. 760 000 - przygotuje święta na bazie podarowanych im artykułów żywnościowych. Ponadto z tego samego badania, przeprowadzonego wśród 1 000 respondentów wynika, że aż 60 proc. z 3,6 mln rodzin pozostających na zasiłku Universal Credit lub korzystających z Child Tax Credit będzie musiała się w okresie świąteczno-noworocznym zadłużyć. 30 proc. badanych przyznała, że po prostu będzie się zadłużać na kartach kredytowych.

Pandemia w UK to widmo biedy dla wielu rodzin

Niestety, eksperci nie mają dobrych wieści – na skutek pandemii coraz więcej rodzin w UK ma i będzie miało problem z zapewnieniem sobie podstawowych środków do życia. Dobitnie pokazuje to chociażby historia 35-letniej Rebecci z Norfolk, matki samotnie wychowującej 8-letnią córkę, która poskarżyła się na łamach „The Independent”, że pieniądze z Universal Credit nie wystarczają, by przeżyć. - W tym roku moja szwagierka da nam w prezencie na święta kurczaka, ponieważ moja córka ma wielką ochotę na obiad świąteczny z pieczonym mięsem. We wszystkim innym polegamy na naszym lokalnym kościele, który daje nam paczki żywnościowe (…) W zeszłym roku organizacja charytatywna podarowała nam choinkę, więc nadal ją mamy, co jest miłe. Z jednej strony tak miło otrzymywać tak dalece idącą pomoc, a z drugiej strony to jest demoralizujące. Chciałabym sama za to zapłacić, ale rząd po prostu nie zapewnia nam wystarczającego wsparcia – wyznała Brytyjka.