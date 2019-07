Tak się "bawią" Polacy na wakacjach - nasi rodacy zdemolowali plażę w Chorwacji

"To nie do pomyślenia!" - czytamy w chorwackich mediach.

Chorwackie media z nieukrywanym oburzeniem donoszą o wybrykach polskich turystów. Na plaży w Srimie nasi rodacy zostawili po sobie paskudną pamiątkę...

Jak czytamy na łamach chorwackiego serwisu "Sibenski Portal" na plaży w Srimie polscy turyści urządzili sobie imprezę. Nasi rodacy mieli nie tylko wjechać samochodem na plażę, parkując go przy samej, wodzie. Nie tylko bawili się głośno i do późnej nocy, ale także zostawili po sobie pamiątkę. Naprawdę paskudną pamiątkę. Mianowicie zdewastowali okoliczne ściany wulgarnymi napisami. Wnosząc po ich treści ("KSC", "KKS Sandecja", "J*** Wisłę") możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z kibolami-chuliganami z małopolski - z Krakowa lub Nowego Sącza. Zdjęcia zdemolowanych ściań można obejrzeć pod tym linkiem.

Trudno dziwić się oburzeniu chorwackich mediów oraz lokalnych mieszkańców Srimy. Co prawda dziennikarz "Sibenskiego Portalu" nie może wiedzieć co znaczą napisy na murach, ani jakie mają znaczenie, ale sam akt zdemolowania betonowych ścian jest skandaliczny. - Coś takiego nie wydarzyło się tutaj nigdy wcześniej. To nie do pomyślenia, że dorośli podróżujący z dziećmi tak zachowują się w obcym kraju - czytamy opinię jednego z lokalnych mieszkańców przytoczoną w relacji "Polsat News"

Wszystko wskazuje na to, że za tym aktem wandalizmu stało dwóch lub trzech dorosłych oraz grupka dzieci. Nie wiadomo również czy te samo osoby nie rzucały kamieniami w zacumowane w pobliżu statki.

Polscy internauci, którzy komentowali te informacje, nie mieli litości dla swoich rodaków. "Powinni surowo ukarać wandali. Na ich koszt naprawić szkody i [nałożyć] pięcioletni zakaz opuszczania kraju.Przez takich wandali normalni polscy turyści są niemile widziani bo są z Polski", "Ukarać dotkliwie i zatrzymać do czasu zapłaty grzywny. (...) W każdym razie: turyści - IDIOCI!!!", "Dzicz, nie zasługują na miano Polaków" - to tylko kilka pierwszych komentarzy.

A co wy sądzicie o tym, co zaszło na plaży w Srimie? Wiadomo, że zachowań tej grupki wandali nie można rozciągać na wszystkich Polaków, ale faktem jest, iż z powodu takich incydentów Polacy zagranicą mogą być postrzegani bardzo negatywnie. Dajcie znać na naszym profilu na FB!