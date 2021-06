Tajne dokumenty brytyjskiego Ministerstwa Obrony zostały znalezione na przystanku autobusowym w Kent

Na przystanku autobusowym w hrabstwie Kent znaleziono tajne dokumenty brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Dotyczyły one między innymi działań okrętu HMS Defender na Morzu Czarnym, o której ostatnio było głośno w mediach oraz brytyjskiej obecności w Afganistanie.

W miniony wtorek na jednym z autobusowych przystanków zlokalizowanych w hrabstwie Kent odnaleziono stertę zawilgoconych papierów, które okazały się... niejawnymi dokumentami brytyjskiego Ministry of Defence! Z prawie 50 stronami oznaczonymi, jako "Secret UK Eyes Only" przypadkowy znalazca, który chciał, aby jego personalia pozostały anonimowe, zgłosił się do BBC. Zrobił to w momencie, gdy uświadomił sobie z czym ma do czynienia. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC znalezione na przystanku dokumenty mogą pochodzić z biura wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony.

Szokujące odkrycie w hrabstwie Kent

Według brytyjskich mediów wśród znalezionych dokumentów znajdują się scenariusze dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z obecnością okrętu wojennego HMS Defender u wybrzeży Krymu zakładające różne reakcje strony rosyjskiej. Oprócz tego znalazły się tam również szczegółowe plany związane z obecnością sił brytyjskich w Afganistanie po zakończeniu operacji pod szyldem NATO kierowanej przez USA.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość odzyskanych dokumentów jest oznaczona, jako "oficjalne poufne". W brytyjskiej nomenklaturze mamy do czynienia z stosunkowo niskim poziomem tajności, z jednym tylko wyjątkiem. Wśród znalezionych dokumentów znalazł się załącznik adresowany do prywatnego sekretarza ministra obrony Bena Wallace'a o wyższym stopniu tajności. Trzeba założyć, że zawiera on bardzo poufne wiadomości dotyczące obecności militarnej w Wielkiej Brytanii w Afganistanie.

Zawilgocone papierzyska na jednym z przystanków okazały się... tajnymi dokumentami militarnymi!

Dodajmy w tym miejscu, że ze względu na "wrażliwość" środowego odkrycia i jego znaczenie w kontekście bezpieczeństwa militarnego dziennikarze BBC nie ujawniają żadnych szczegółów związanych z ich treścią.

W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez brytyjski resort obrony czytamy, że badany jest „incydent, w którym członek społeczeństwa odzyskał poufne dokumenty obronne". Dodajmy, że z drugiej stront pracownik ministerstwa miał zgłosić swoim przełożonym zaginięcie dokumentów. Brytyjski rząd zapowiedział, że w tej sprawie wszczęte zostanie odpowiednie śledztwo.