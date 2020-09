Tajemniczy zwycięzca £58 mln w loterii EuroMillions wciąż nie odebrał swojej wygranej! Pieniądze przepadną, jeśli nie zrobi tego do końca tygodnia

Fot. Getty

Nieznany zwycięzca £58 mln w loterii EuroMillions musi się zgłosić po wygraną do końca tygodnia, bo inaczej straci pieniądze. O zwycięzcy wiadomo jedynie tyle, że kupon postawił w Szkocji.

Trwają poszukiwania zwycięzcy loterii EuroMillions z dnia 17 marca, który na odebranie wygranej ma czas jedynie do końca tego tygodnia – do niedzieli 13 września. Wiadomo, że kupon został postawiony w Szkocji, a także że szczęśliwymi numerami okazały się 5, 7, 8, 16, 20 wraz z tzw. Lucky Stars – 2 i 12. Wygrana wyniosła £58 mln, a jeśli nie zostanie ona odebrana, to będzie jedną z najwyższych sum, które zwyczajnie przelecą zwycięzcy koło nosa. Dotychczas najwyższy, niezrealizowany kupon na Wyspach, opiewał na kwotę £63,8 mln, a został on postawiony w 2012 r. na terenie hrabstwa Hertfordshire.

Ogromna wygrana czeka na zwycięzcę loterii

Ogromna wygrana wciąż czeka zatem na zwycięzcę, a można się po nią głosić jeszcze tylko do końca tygodnia. Suma do zgarnięcia z marcowej odsłony loterii EuroMillions uczyniłaby szczęśliwca bogatszym niż chociażby słynny artysta Banksy lub gwiazda One Direction - Harry Styles. Brytyjski operator loterii narodowej podał jakiś czas temu, że po wygraną zgłosiła się osoba, która postawiła kupon na terenie South Ayrshire, w Szkocji, ale że kupon ten nie został uznany za prawdziwy. Co jednak ciekawe, na odbiór pieniędzy czeka nie tylko astronomiczne £58 mln, ale też 11 innych, znaczących wygranych. Na stronie National Lottery możemy zobaczyć, że łączna suma wygranych, wciąż oczekujących na szczęśliwych zwycięzców, wynosi ponad £6 mln. Aż 5 kuponów opiewa na kwotę £1 mln.