Tajemniczy but wyrzucony przez fale na plażę… ze stopą w środku

Policja wszczęła śledztwo w sprawie makabrycznego odkrycia na plaży, gdzie fale wyrzuciły na brzeg but ze stopą w środku. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie wybrzeża, a mieszkańcy okolicy boją się, że w pobliżu grasuje seryjny morderca.

Służby policyjne prowadzą dochodzenie w sprawie znalezienia buta na plaży, ze stopą w środku. Makabrycznego odkrycia dokonał w sobotę o godzinie 8 rano jeden z mieszkańców Petone Beach, popularnego miejsca do pływania, niedaleko stolicy Nowej Zelandii, Wellington.







Makabryczne odkrycie na plaży

Wbrew pogłoskom miejscowych o tym, że w okolicy może grasować seryjny morderca, detektyw, Steve Williamson, powiedział, że lokalna policja nie traktuje odkrycia jako podejrzanego na tyle, aby zakładać, że w śmierci ofiary brały udział osoby trzecie.

Plaża została przeszukana przez funkcjonariuszy w weekend, podobnie jak okoliczne wody przez nurków i łodzie patrolowe. Wiadomo, że nie zgłoszono żadnych dalszych znalezisk. Szczątki ludzkie poddano testom patologicznym, a formalna identyfikacja nadal trwa.

Obawy mieszkańców

Lokalni mieszkańcy i właściciele sklepów poinformowali nowozelandzką prasę, że są „zaniepokojeni” odkryciem. Jedna z osób powiedziała:

- Przyprowadzamy tutaj nasze dzieci. Boimy się, że znajdziemy drugą stopę.

Ktoś inny dodał:

- To bardzo niepokojące dla społeczności. Mamy tutaj starsze panie, które mieszkają tuż obok nas i teraz bardzo się martwimy, co będzie dalej.

Właściciel lokalnej galerii sztuki znajdującej się w pobliżu wybrzeża, Alfred Memelink, powiedział gazecie „The New Zealand Herald”:

- Zwykle codziennie chodzimy na spacer po plaży i z jakiegoś powodu nie zrobiliśmy tego rano. Przeszło mi przez myśl, że z łatwością mogliśmy na to natknąć się my i byłoby to dość makabryczne.

20 stóp w tenisówkach znalezionych na plaży

Okazuje się, że zdarzenie z Petone Beach nie jest jedynym przypadkiem, w którym na plażę wyrzucane są przez fale ludzkie stopy w obuwiu. Od 2007 roku w różnych miejscach wzdłuż wybrzeża Morza Salish w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie znaleziono ponad 20 ludzkich stóp w tenisówkach.

Jedno takie znalezisko zostało dokonane w 2019 roku w pobliżu Everett w stanie Waszyngton przez plażowiczów w Nowy Rok. W wielu przypadkach wiadomość o tych odkryciach wywołała zaniepokojenie opinii publicznej, która obawiała się zabójcy na wolności.

Jednak władzom udało się zidentyfikować niektóre części ciała jako należące do ofiar wypadków lub osób, które zmarły w wyniku samobójstwa. Eksperci twierdzą, że w rzeczywistości dziwne zjawisko prawdopodobnie ma więcej wspólnego z tym, jak morscy padlinożercy rozkładają ciała, które trafiły do morza.

Dlaczego na plażach pojawia się coraz więcej stóp w butach bez ciał?

Karan Raj, chirurg NHS, wyjaśnia w filmie na TikToku, że, gdy ciało opadnie na dno oceanu, padlinożercy zwykle zaczynają od części, które są już odsłonięte, co oznacza, że ​​stopy często mogą odłączyć się i wypłynąć na powierzchnię wraz z butami danej osoby.

- Ci padlinożercy żerują leniwie i wolą zajmować się bardziej miękkimi częściami ciała niż twardymi kawałkami. Kiedy stworzenia morskie żują tkanki i więzadła wokół kostek zwłok, stopy ciała szybko się odłączają i wypływają na powierzchnię dzięki przymocowanym do nich tenisówkom – stwierdził tiktoker.

Ponieważ nowoczesne obuwie staje się coraz bardziej nośne, Karan Raj ostrzega, że ​​„w nadchodzących latach możemy zobaczyć więcej odciętych stóp” wyrzucanych na brzeg.

- W ciągu ostatnich kilku dekad buty stały się bardziej wyporne, w wyniku czego możemy zobaczyć więcej odciętych stóp wyrzucanych na nasze brzegi – dodał Karan.

Makabryczne odkrycie w Kalifornii

Pod koniec listopada 2022 roku jeden z plażowiczów natknął się na kalifornijskiej plaży na but do biegania, w którym także znajdowała się ludzka stopa. Według podejrzeń policji, stopa ta należała do kogoś, kto skoczył z mostu Golden Gate lub Richmond-San Rafael, gdyż są to częste miejsca samobójstw.

Sierżant Aaron Pomeroy z policji w Richmond powiedział:

- Przypuszczamy, że ciało było w wodzie co najmniej kilka miesięcy, możliwe że dłużej.

Identyfikacja ofiary okazała się jednak niemożliwa ze względu na stopień rozkładu części ciała.

